Wesley So, se impone en el Magistral Ciudad de León Wesley So, a la derecha, se impone a Anand que ha ganado nueve veces en León. Un Anand menos preciso que en otras ediciones pierde la final en el desempate a rápidas LEONOTICIAS Lunes, 10 julio 2017, 11:06

Tras las emocionantes semifinales vividas en esta XXX edición del Torneo Magistral Ciudad de León, en las que se puede decir que los favoritos sufrieron más de lo esperado para deshacerse de sus jóvenes rivales, se celebró este domingo la final.

El que lo ha sido todo, Anand Viswanathan, ante el que quiere serlo, Wesley So. Los números dicen que hoy por hoy el favorito es So pero no hay que olvidar que Anand ha ganado 9 veces en León, así que podríamos decir que el factor campo está, en esta ocasión, a su favor.

Partida 1

Una apertura española que pronto se parecía más a una Italiana ha sido el escenario de la primera partida de la final entre So y Anand. Anand ha igualado con negras pero ha jugado algo pasivo al renunciar a la ruptura f6. Ello ha dado a So la ocasión de conseguir ventaja con -22.Ch4!- pero en lugar de ello ha simplificado la posición y en el final resultante ha sido Anand el que ha podido porfiar en busca de la victoria. Fi-nalmente tras algunas imprecisiones ha tenido que conformarse con el empate

Partida 2

El sistema Winawer de la Defensa Francesa siempre ofrece emociones fuertes, no ha sido esta partida una excepción: Anand ha construido una posición muy fuerte pero cuando podía asegurarse una ventaja clara ha calculado mal y se ha encontrado en un final objetivamente perdido. Cuando parecía que la victoria de So era cuestión de pocas jugadas, la suerte y la falta de tiempo de su rival se han aliado con Anand que ha logrado salvar milagrosamente medio punto.

Partida 3

La tercera partida ha sido la menos emocionante del match, en una posición del sistema Rubinstein de la defensa Nimzoindia se han producido unas escaramuzas que parecían prometer interesantes complicaciones, sin embargo, todo ha terminado en empate tras una triple repetición de jugadas.

Partida 4

En la cuarta y última So ha optado por una Petrov, pronto se ha visto superado por la novedosa disposición del dispositivo de ataque de las blancas. Anand ha tenido la oportunidad de jugar 20 Tdg1!! que le hubiera dado un ataque poco menos que decisivo, pero, una vez más en el encuentro Anand no ha estado preciso y ha dejado escapar a su rival. Unas jugadas después, un nuevo error repetía el escenario de la segunda partida y So conseguía gran ventaja en el final, pero, una vez más, la falta de tiempo ha impedido a So precisar y de nuevo ha dejado escapar la victoria.

Desempate

Así pues, se ha llegado al desempate, jugado a un encuentro a dos partidas de 5 minutos. En la primera, Anand con negras ha regalado la partida con un error garrafal en la apertura que So ha castigado con eficacia. En la segunda, el GM indio ha conseguido ganar un peón a cambio de algo de actividad en una nueva Petrov pero So ha sabido mantener el equilibrio y con un empate se ha asegurado su primer título de campeón del Magistral de León.

El encargado de hacer el saque de honor en esta ocasión ha sido el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, José María López Benito, que ha felicitado a los finalistas y ha invitado a los miles de aficionados que siguen las partidas vía internet “a que disfruten de nuestra ciudad y vengan a disfrutar del Magistral aquí, en León, con una semana de actividades vinculadas al ajedrez que no les defraudará”.