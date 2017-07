Wesley So derrota a Jan Krzysztof Duda en la primera semifinal del Magistral de León

La victoria del americano Wesley So frente al polaco Jan Krzysztof Duda en la primera ronda del Magistral Ciudad de León por 2,5 a 1,5 ha demostrado una vez más que en el ajedrez de super-élite los errores de bulto se cometen con la misma frecuencia y similar cadencia que en los eventos del calendario nacional. Tras 30 años de celebración ininterrumpida del certamen leonés esta ha sido la primera vez que un gran maestro de la talla de Wesley SO, segundo jugador del ranking mundial con un Elo de 2794 puntos, se deja la dama en 17 movimientos sin mover un músculo, en la primera de las cuatro partidas de la semifinal del evento que cada año y desde hace 30 consecutivos, reúnen el la capital del viejo reino a la flor y nata del ajedrez mundial de élite.

La exlicación que el joven filipino de 23 años dio para despejar semejante lapsus en un Gambito de Dama, fue que la imagen residual de su cálculo de la variante principal le había borrado la jugada intermedia por la que su dama quedaba amenazada por un alfil y sólo había visto la secuencia de jugadas lineal sin subvariantes.

“esperaba otro orden de jugadas capturando primero en d2, pero cuando Duda ha capturado primero en f3, lo que no es más que una transposición de jugadas, he querido castigarlo sufriendo un punto ciego inexplicable que me ha llevado a perder la dama”, señalo el GM filipino.

Las partidas que como en años anteriores se celebran en el Auditorio Ciudad de León, han dado comienzo a las 16.30 horas, momento en el que el árbitro de 29 ediciones de este torneo, el sevillano Joaquín Espejo, ha puesto en marcha el reloj de So al que el sorteo le había deparado las piezas blancas para iniciar el encuentro a la distancia de 4 partidas y 20 minutos de duración por jugador, más 10 segundos añadidos por movimiento.

Ambos grandes maestros están en un gran momento de forma: So se ha impuesto con claridad en Lovaina, un torneo a ritmo rápido similar al empleado en León, superando prácticamente toda la élite mundial con el campeón del mundo, Magnus Carlsen, a la cabeza. Por su parte, Duda viene de jugar a gran nivel con la selección polaca en el Campeonato del Mundo de Selecciones celebrado recientemente en Khanty-Mansisk, un resultado que le ha permitido franquear por primera vez la barrera de los 2700.

La segunda partida fue una defensa francesa en la que Duda ha jugado muy sólido: seguramente queriendo consolidar la ventaja en el marcador conseguida en la primera partida, ha permitido el cambio de damas con el consiguiente paso a un final equilibrado. So, sin embargo, se las ha ingeniado para presionar a su rival forzándole a jugar con precisión para obtener el empate.

La 3ª partida en la que So conducía las blancas estaba obligado a ganar si no quería ver muy disminuidas sus posibilidades de pasar a la final, la posición alcanzada tras una variante de la inglesa en la que las negras tienen sólo una ligera desventaja, ha sido muy bien jugada por So que ha sabido mantener la presión hasta que su rival corto de tiempo ha tomado decisiones comprometidas que han debilitado mucho su posición. So ha sabido entonces forzar la ruptura decisiva e imponerse con gran precisión.

La 4ª y última partida de la primera semifinal fue sin lugar a dudas ala más emocionante del encuentro. Duda planteó el Ataque Indio de Rey contra la francesa de So, llegando a una posición típica de este sistema en la que el ataque del blanco era muy peligroso, tras algunas imprecisiones por ambas partes se ha llegado a la posición crítica en la jugada 28 cuando en lugar de 28. Cg4?? Duda debió jugar 28.g4! con grandes posibilidades de ganar la partida. Tras este error la posición blanca ha quedado completamente sentenciada y So no ha perdonado a su rival. Las dudas que Duda tuvo en su remate cuando la posición era claramente victoriosa para el polaco han puesto de relieve que al polaco le ha faltado seguridad y confianza en el momento clave de la partida dejando escapar un punto decisivo que le ha significado la derrota y la eliminación del torneo. Wesley So se ha impuesto por la mínima y estará el domingo en la final.

Anand vs. Santos

Mañana sábado serán Vishy Anand y Jaime Santos quienes se enfrenten en los tableros del Magistral. Anand empezará con blancas. En todas las partidas, los jugadores contarán con 20 minutos más 10 segundos de incremento después de cada jugada. La entrada para presenciar las partidas y los comentarios en directo de los Grandes Maestros Miguel Illescas y Olga Alexandrova es gratuita. También se podrán seguir en directo a través de la web www.elinversorinquieto.es.

Partidas simultáneas de Sergio Estremera con escolares

Los escolares han sido también protagonistas en esta primera jornada del Magistral. El hall del Auditorio se convirtió en escenario de partidas simultáneas, en las que participaron 14 escolares de la Escuela Municipal de León y de otros puntos de la provincia, que se enfrentaron al Maestro Internacional y ex campeón de España Sergio Estremera.

El domingo habrá más partidas simultáneas para escolares de la provincia con la Gran Maestra Olga Alexandrova, también a las 16,20 horas en el hall del Auditorio.

En esta edición del Magistral habrá otra novedad. Se trata del Torneo de Jóvenes Talentos ‘Editorial MIC’, un Torneo de Partidas rápidas para jugadores de 4 a 18 años. Se celebrará mañana sábado a las 10,00 horas en el Auditorio.

II Open Internacional con 120 jugadores

Las actividades paralelas al Torneo convierten a este gran clásico del circuito internacional en una gran fiesta del ajedrez, con atractivos para todos los públicos.

Para aquellos que quieran ver el Torneo y a la vez competir, tendrán una cita a su medida en el II Torneo Internacional Abierto de Ajedrez ‘Magistral de León’, que este año arranca con fuerza y con una importante bolsa de premios después del éxito de su I edición el año pasado. Un total de 120 jugadores disputarán este Open Internacional mañana sábado y el domingo, una cita que permite la competencia entre maestro y aficionados al ajedrez. Este Torneo será válido para ELO FIDE de ajedrez rápido.