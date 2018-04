La I Velada de Boxeo 'The King of the ring 2018' llegará a León este sábado La cita tendrá lugar en el pabellón Margarita Ramos del Poligono X LEONOTICIAS León Jueves, 5 abril 2018, 13:24

La I Edición de 'The King of the Ring 2018' es un evento único y diferente de Boxeo, Kick Boxing y Muay Thai que se celebrará en León este sábado 7 de abril a las 20:00h en el Pabellón Municipal Margarita Ramos (Poligono X).

En esta velada se podrán ver combates de grandes atletas y también de las nuevas promesas masculinas y femeninas llegadas desde diferentes lugares de Castilla y León, Madrid, Galicia y Asturias que se verán las caras en las disciplinas de Boxeo, Muay Thai, y Kick Boxing.

Los combates se llevarán a cabo en un ring profesional, con luces, sonido, pasarela y proyectores para garantizar un gran espectáculo y un show diferente al público.

Esta velada está organizada por León Fight Club (Marcelo Amorim) y por Mamba Fight Club (Diego Vásquez).