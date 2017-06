El WPT de Valladolid se queda sin finales Fernando Belasteguín. Una lesión de Bela en la rodilla impide que dispute el partido ante Navarro y Gutiérrez LEONOTICIAS León Domingo, 25 junio 2017, 14:31

Domingo de decepción en la Plaza Mayor de Valladolid. Lo que se prometía como el gran día, la gran jornada del pádel en el emblemático espacio urbano de la ciudad, se quedó en agua de borrajas. Ninguna de las dos finales que se debían disputar han terminado, y la masculina ni siquiera ha llegado a empezar. Por partes.

La disputa del título que debía enfrentar a mediodía a Bela y Lima con Navarro y Gutiérrez no se pudo disputar por lesión del primero de los cuatro. El argentino, número 1 del mundo, sufrió un contratiempo en la rodilla derecha en el partido de semifinales, y aunque pudo terminar el encuentro, no ha podido recuperarse a tiempo para la exigente final que le esperaba. Sufre una distensión en los ligamentos de la articulación. Según relataba el jugador, no notó pinchazo alguno durante la disputa del partido del sábado, y pensó que tenía una sobrecarga, por lo que «al terminar el encuentro de semis fui al fisio, me apliqué hielo y me tomé un antiinflamatorio».

Navarro y Gutiérrez, junto al alcalde de Valladolid. / H. Sastre

Sin embargo, «la noche ha sido muy mala, porque solo el roce de la sábana contra la rodilla ya me provocaba dolor». Con todo Bela y Lima se presentaron a las 9:00 en el club La Raqueta para pelotear y probarse, pero pronto se vió que era imposible jugar, algo que corroboró el médico después de que las sensaciones del jugador argentino le hubieran dejado claro que no iba a poder disputar el partido.

La otra final, la femenina, tampoco pudo terminar dado que Alejandra Salazar sufrió una lesión cuando el partido afrontaba la recta final. Sus rivales, la gemelas Majo y Mapo, se habían anotado por 6-4 el prmer set, y con 5-4 en la segunda, el partido tuvo que acabar.