Sergio Sánchez vuela en la Media Maratón de Segovia Sergio Sánchez, en la Media Maratón de Segovia. / Eva Esteban El gordonés, con un tiempo de 1h07.01 fue el ganador con rotundidad en la duodécima edición de esta prueba QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 15 abril 2018, 13:56

Segovia volvió a vibrar con su Media Maratón. Poco importó que la participación fuese la más baja de los últimos años o que la lluvia amargase los prolegómenos de la prueba. Una vez la tradicional salva de cañón dio el pistoletazo de salida a la carrera, el numeroso público presente en la calles comenzó a rugir para arropar a los más de 2.000 corredores que se dieron cita en una prueba tan bonita como dura.

A las diez y media, y con la lluvia dando un respiro a los corredores, comenzó la Media Maratón Ciudad de Segovia. En la bajada por Vía Roma, Sergio Sánchez cogió la cabeza de carrera y no la soltó más. En El Sotillo ya corría en solitario y su ventaja con respecto a sus perseguidores crecía a cada kilómetro. No paró el ritmo, aunque hubo tramos en los que guardó fuerzas por si hacían falta al final. Pero no lo fueron. Apoyado por el numeroso público concentrado en las céntricas calles segovianas, disfrutó durante los últimos cinco kilómetros (esos que tan duros se le hacen al resto de corredores) para cruzar el arco de meta con un tiempo de 1h07:01.

En féminas la carrera tuvo bastante más emoción. Rehima Serro Hussein y la vencedora del año pasado, la rumana Cristina Giurcanu, protagonizaron un bonito duelo durante los más de 21 kilómetros de la prueba. Tras rodar los primeros kilómetros en el mismo grupo, Hussein cogió varios metros de distancia con Giurcano antes de entrar en San Lorenzo. Separadas por entre 20 y 30 segundos transcurrió gran parte de la carrera, con la rumana tratando de acercarse a Hussein. Su constancia dio sus frutos, y a menos de 2 kilómetros para el final consiguió adelantar a su rival por la victoria, a quien se la hizo largo el último tramo de la Media Maratón. Finalmente, Giorcanu logró reeditar el triunfo del año pasado con un tiempo de 1h20:29.