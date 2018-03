Sara Llana no tuvo su día en Sofía Sara Llana, en el ejercicio de pelota. La leonesa finaliza la primera jornada en el puesto 34 tras dos fallos en los dos aparatos del día, aro y pelota DANI GONZÁLEZ Viernes, 30 marzo 2018, 21:01

No ha sido la mejor tarde de Sara Llana. La gimnasta leonesa no ha empezado como desearía su participación en la Copa del Mundo de Sofía, donde los resultados no han llegado a las previsiones de la pupila de Ruth Fernández.

La gimnasta del Club Ritmo, una de las dos españolas (junto a Polina Berezina) en el apartado individual de esta Copa del Mundo de gimnasia rítmica de Sofía (Bulgaría), ha finalizado la primera jornada en 34ª posición, con una puntuación de 25,950.

Y es que la fortuna no acompañó a Llana. Tanto en el ejercicio de aro como en el de pelota tuvo pequeños errores que lastraron su nota. Especialmente se notó en pelota, aparato con el que disputó la final en el GP de Thiais y que en Sofía solo fue valorado con 12,450, siendo 36ª en este ejercicio.

Un fallo, más liviano, en aro, también le dejó 'secuelas'. Su nota de 13,550 la colocó en el puesto 33 en el aparato y le hizo ascender hasta el 34º en la clasificación total.

Ahora, Sara Llana espera recuperarse, especialmente en el aspecto anímico, para afrontar una jornada de sábado que, para ella, arrancará a las 17:30 horas con los ejercicios de mazas y cinta.