El rugby es cosa de niños El alcalde junto a los niños del club. Hasta el Ayuntamiento han llegado 20 niños y jóvenes de equipos de todas las categorías del club, algunos con apenas tres años de edad LEONOTICIAS Jueves, 6 julio 2017, 18:40

El alcalde de León, Antonio Silván, y el concejal de Deportes, José María López Benito, han recibido a los jugadores del León Rugby Club, representado por su presidente, Matías Leberatto, el secretario, Eduardo de Celis, y el tesorero, Ricardo Rodríguez.

Hasta el Ayuntamiento han llegado 20 niños y jóvenes de equipos de todas las categorías del club, algunos con apenas tres años de edad.

Silván felicitó a los miembros del club por el trabajo que realizan a lo largo de toda la temporada con los chavales. Un club que pretende dar mayor visibilidad a un deporte que aún es minoritario.

El León Rugby Club cuenta con niños en las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y senior.