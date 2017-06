Roberto Aláiz asegura que en un mes estará corriendo El atleta leonés reconoce que su talón «está perfecto» y que este año en el dique seco le ha hecho «ser más fuerte» DANI GONZÁLEZ Martes, 20 junio 2017, 17:31

Roberto Aláiz ve la luz al final del túnel. El atleta leonés, tras más de un año parado a causa de una lesión en el talón, espera poder volver a entrenar durante el mes de junio y se marca como objetivo regresar a la competición en el Europeo de Cross de diciembre.

«Estoy bien, mentalmente muy bien y físicamente me han dicho que el talón está perfecto. Ahora hay que esperar a que el edema óseo se reabsorba», afirma.

Un tratamiento con un magneto que utiliza dos veces al día le ha permitido que «una rehabilitación de cinco meses la dejemos en menos de tres, y en julio empezaré a correr». Y es que esta parte de su cuerpo ha mejorado notablemente ya que «antes me molestaba hasta andando, ahora lo tengo igual que el otro y eso me da más fuerza».

Los médicos le han pedido que no se dé «plazos», pero Aláiz considera que eso es «imposible». «Pero no puedo ir con prisas, si tengo que parar, lo hago. Las lesiones te hacen más fuerte, no es un cliché, es realidad», sostiene.

Ahora, el fondista leonés afronta la última parte de su recuperación con ganas para «ponerme bien y volver a donde creo que debo estar».