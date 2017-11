«El porcentaje de niñas que practica deporte en León es muy bajo» Natalia López, Aléix Pérez y Miguel Ángel Herrero, en deporte(n)vivo. Aléix Pérez, entrenador del Cleba, Miguel Ángel Herrero, entrenador del León FF y Natalia López, jugadora del Patatas Hijolusa, analizan cómo se LEONOTICIAS Martes, 21 noviembre 2017, 21:16

Los tres clubes femeninos más representativos de la ciudad de León, Cleba, Patatas Hijolusa y León FF, han sido los protagonistas de la nueva emisión del deporte(n)vivo.

En ella, se ha abordado la situación de estos tres equipos, ambos en la segunda división nacional de cada uno de sus deportes. Natalia López, jugadora del Patatas Hijolusa, y Aléix Pérez, entrenador del Cleba, consideran que están «bien, donde esperábamos», mientras que Miguel Ángel Herrero, técnico del León FF, afirma que están «comptiendo todos los partidos con el bloque del año pasado».

Herrero recalca que el «objetivo real» es la permanencia, mientras que López y Pérez esperan estar en la fase de ascenso en una competición «muy igualada». La jugadora del Aros reconoce que el buen año pasado del equipo leonés «pesaba al principio», pero ya no. El entrenador del Cleba considera que tiene «un equipo muy luchador, que es el filial del año pasado con un par de retoques» mientras que Herrero considera que «el ambiente tras el ascenso es muy positivo».

Mucho avanzado, mucho por avanzar

Los tres coinciden en que la situación del deporte femenino ha mejorado, pero queda mucho por hacer. Pérez recalca que, pese a haber «tres equipazos en León» como el Cleba, Aros y León FF, «hay un porcentaje muy bajo de niñas que practican deporte en la ciduad».

«Se está intentando y se están dando pasos adelante, pero hay mucho camino por recorrer», añade López. Herrero, por su parte, considera que la llegada de Iberdrola y la tele al fútbol femenino a «animado a algunas chicas» y pide «clubes de base femeninos» para potenciarlo en León.

También han hablado sobre ese 'señalamiento' a las chicas que practican deporte, a las que señalan como 'poco femeninas'. «Lo he vivido, me he sentido juzgada, pero ahora lo obvio», explica Natalia López. «Se vive cada domingo, siempre hay alguien que se dedica a ello. Lo mejor es no hacerles caso», añaden Pérez y Herrero.

Las diferencias con otros países

Señalan la diferencia que hay con el deporte femenino en otros países. Aléix Perez declara que en Francia «van tres o cuatro veces más espectadores a un partido femenino que al balonmano masculino», algo que López no entiende porque «en España hay éxitos en los deportes de chicas». Herrero, por su parte, destaca los países como Estados Unidos en los que el fútbol femenino es «más potente» que el masculino.

Por último, exponen sus posibles soluciones para esta diferencia de visibilidad entre el deporte masculino y el femenino. Aléix Pérez potenciaría la publicidad, el marketing y la imagen, «que no salgamos en las noticias solo por cosas malas». Natalia López cree que la clave sería que «las televisiones retransmitan más deporte femenino» y Miguel Ángel Herrero considera que habría tratar de darle un empujón «a nivel local».