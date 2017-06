El Magistral busca más magia sobre el tablero La XXX edición del torneo leonés reune a Anand, Wesley So, Jan Krzystof Duda y Jaime Santos en un torneo que «siempre se rejuvenece» DANI GONZÁLEZ Miércoles, 21 junio 2017, 14:02

El Magistral de León no para de crecer. Ya son 30 años los que lleva convirtiendo la ciudad en uno de los núcleos mundiales del ajedrez y en este 2017, desde el 7 al 9 de julio, no será menos. Anand, Wesley So y Jan Kruzystof Duda, junto al leonés Jaime Santos, conforman una nomina de primer nivel. «No tardará en llegar a la élite mundial», aventura Marcelino Sión, director del Magistral.

Esta será la segunda participación de Jaime Santos en el Magistral, que ya debutó el pasado año. Señala a So como el rival más duro y promete hacerlo lo mejor posible tras la experiencia ganada hace un año. «Estaba algo nervioso, era la primera vez que tanta gente me miraba y espero quitarme esa tensión este año», explica Santos.

Actividades complementarias

Con el apoyo de patrocinadores y entidades publicas, este Magistral organizará además actividades alternativas durante el fin de semana de competición. Un II Open Internacional con 120 jugadores, una serie de simultáneas, una masterclass, un torneo de jovenes talentos o conferencias son los otros platos del menu que ofrece este torneo que sigue mejorando.

«Este torneo cumple años pero se rejuvenece. Cada edición es más actual, más dinámica y estoy seguro de que la próxima será, todavia mejor», afirma el director de deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta.

La web elinversorinquieto.com retransmitirá todas las partidas para que el mundo entero pueda presenciar y vivir este Magistral que es ya una cita ineludible en León.

Un orgullo para León

«Cada año se superan. Es algo que sentimos como nuestro, que nos pone en el mapa nacional e internacional, y es un orgullo para todo León. Y también es un orgullo que Jaime Santos, segundo leonés que participa en toda su historia, nos represente», comenta el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, José María López Benito.

Con todos estos ingredientes, el Magistral busca que haya, un año más, magia en el tablero. León busca sucesor a Anand, el jugador con más titulos, cinco en este torneo que, por su parte, buscará ampliar su palmarés en esta ciudad.