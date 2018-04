Lydia Valentín pide «endurecer» las sanciones por dopaje La halterófila berciana asegura que está en «uno de sus mejores momentos deportivos» EFE Martes, 24 abril 2018, 10:57

Lydia Valentín, campeona olímpica, de Europa y del mundo de halterofilia, que ha dicho este lunes en Murcia encontrarse en uno de sus «mejores momentos» con 33 años, ha pedido «endurecer las sanciones por dopaje» en el deporte en general y en el suyo en particular, pues «lo más importante es el honor».

La halterófila leonesa, estudiante de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), lo ha dicho en ese campus en una charla a estudiantes de la facultad de Deporte y del grado en Periodismo.

Valentín, quien ganó la plata en los Juegos de Pekín 2008 y el bronce en los de Río 2016 y que además se proclamó campeona del mundo el pasado año en Estados Unidos y de Europa hasta en cuatro ocasiones -2014, 2015, 2017 y 2018-, es hoy un icono del deporte español en una disciplina que no le había dado mucho éxito al país.

La de Ponferrada está además a la espera de que le entreguen la medalla de oro de Londres 2012 después de que se haya eliminado por dopaje a las tres primeras clasificadas, un asunto al que se ha referido este lunes.

«Hay que endurecer más las sanciones por dopaje. Nadie me va a devolver ahora esos momentos en el podio o volver a España siendo campeona o subcampeona olímpica, pero al menos las medallas van a estar donde realmente tienen que estar», ha comentado.

«Soy muy positiva y puedo estar tranquila porque nadie va a venir a quitarme a mí las medallas y pienso que lo más importante es el honor y no engañar al espectador», ha dejado claro.

Momento dulce

Valentín, quien también ha ofrecido una clase maestra en el gimnasio de la UCAM, en la que ha ofrecido algunas de las claves de la halterofilia de elite y enseñado algunos ejercicios y técnicas para mejorar en sus entrenamientos, está en forma, como atestiguan sus resultados.

«Estoy en uno de mis mejores momentos. Hace 15 días gané tres medallas de oro en el Campeonato de Europa y este fin de semana he ganado en la Copa de España. Ahora pienso ya en los Juegos del Mediterráneo de junio en Tarragona», ha dicho a los medios.

«El trabajo que está haciendo la UCAM con los deportistas olímpicos es fundamental, ya que muchos de nosotros podemos estudiar gracias a su modelo», ha resaltado por otro lado.

Preguntada por si cuenta más el trabajo o el talento, ha respondido sin dudar que «el trabajo es mucho más valioso, porque si tienes talento y no lo trabajas, no sirve de nada y, sin embargo, el que no para de trabajar siempre puede mejorar».

«Lo ideal es tener ambas cosas, pero si hay que elegir, el trabajo es mucho más importante», ha añadido, para apostillar que «no siempre gana la más fuerte, sino la que llega mejor mentalmente, en mejor forma física y con una técnica más trabajada».