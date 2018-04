Lydia Valentín: «La halterofilia todavía no está limpia, pero va mejorando» Lydia Valentín. / Sandra Santos La halterófila de Camporanaya recibe este viernes el premio Leonesa del Año y adelanta que espera tener el oro de Londres 2012 este año en sus manos | «Me encantaría que hubiera un club de halterofilia en León», afirma DANI GONZÁLEZ Viernes, 27 abril 2018, 14:22

Campeona del mundo y campeona de Europa, Lydia Valentín es una referencia en la halterofilia mundial y nacional, que ha recibido el premio de Leonesa del Año 2017. Ilusionada y agradecida por el premio, destaca el valor de ser la primera deportista que lo recibe.

«Estoy muy feliz de recibir este premio que no conocía pero que, tras indagar, he visto que lo recibe gente muy importante. Es un orgullo, más aún siendo la primera deportista que lo recibe», afirma.

Motivada cada día porque piensa en su gran reto, Tokio 2020, ve con cierta pena que no haya cantera de halterofilia en León ciudad. «Me encantaría verlo. Con el CAR, que es un centro increíble, es un gran lugar para la halterofilia. Hay que montar algo aquí, sino vengo yo y lo hago», bromea.

La halterofilia es su deporte y lo ama, pero reconoce que todavía «no está limpio». «De un día para otro no se cambia. Se está mejorando, se han tomado cartas en el asunto, pero los halterófilos españoles seguimos en desventaja. Con el tiempo, se corregirá», afirma.

«Ojalá pueda ganar el Premio Princesa de Asturias»

Sigue soñando con el Premio Princesa de Asturias, para el que volverá a ser candidata. «En Camponaraya creen que me lo merezco y lo han vuelto a presentar. Estoy encantada, ojalá lo pueda ganar porque todas mis dificultades por tema de dopaje son un mérito más, pero si no lo conseguimos no pasa nada: volveremos a intentarlo».

Tokio 2020 es su gran reto, pero antes espera poder tener en sus manos el oro olímpico que le deben. La medalla de Londres podría estar en manos de Lydia Valentín «antes de que termine el año». «Es un asunto complicado, pero sé que la voy a tener», sentencia.

Por último, de cara al futuro, asegura que tiene muchos proyectos en mente para cuando deje el deporte de élite, como «una línea de ropa, desarrollar mi parte creativa y sacar a la venta prendas más femeninas para este deporte».