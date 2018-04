Lydia Valentín: «Duermo tranquila, nadie va a venir a mi casa a decirme que he dado positivo» Lydia Valentín, en el desayuno de Europa Press de este miércoles. / Europa Press La de Camponaraya cree que «lo mejor es que el himno de España no tenga letra porque es muy difícil que todos estemos de acuerdo» EUROPA PRESS Miércoles, 4 abril 2018, 14:36

La halterófila berciana Lydia Valentín, que acaba de conquistar su cuarto Campeonato de Europa, ha explicado que su único secreto durante 20 años de carrera ha sido «trabajar, trabajar, trabajar y trabajar», ya que es la única forma de «dormir tranquila» sabiendo que nadie va llegar a su casa a decirle que ha dado positivo y que tiene que «devolver la medalla», como le ha ocurrido en los últimos años a muchas de sus rivales.

«No concibo el deporte de otra manera, lo otro es 'show', mentir al espectador y a todo el mundo. No, no se puede. Además, (las dopadas) songente rara, solo hay que verlas en el podio. Yo me vuelvo cuando loca cuando gano una medalla, ellas ni se inmutan. Duermo tranquila porque sé que nadie va a venir a mi casa diciéndome que he dado positivo y que tengo que devolver la medalla», explicó Valentín en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

La leonesa compareció nada más finalizar «un Campeonato de Europa histórico» en Bucarest, donde España se ha colgado 13 medallas. «Son muchos años de dedicación y ahora hemos tenido la recompensa. El secreto es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Siempre ha sido así», dijo la campeona continental, éxito que también alcanzó Josué Brachi en la categoría de 56 kilos.

«A Josué (Brachi) le queda muchísimo camino por recorrer y acaba de hacer historia. Que yo sea su espejo es algo mágico e increíble. Hace unos años era imposible pensar que un español o española fuera campeón del mundo de halterofilia, gracias a mí lo ven imposible y además de una forma totalmente limpia. Las palabras de Brachi me emocionaron», reconoció sobre la dedicatoria del sevillano.

Respecto al lazo con la bandera de España que llevó en la cabeza durante el Europeo, Valentín dijo que se siente «súper española» y que le gusta «sentir el himno y la bandera», aunque ve difícil poner letra al himno. «Si se pone una letra que sea increíble, pero va a ser difícil que todos los españoles se pongan de acuerdo, así que mejor que se quede sin letra», pidió.

«Lo de Cristiano es increíble, no hay que comparar»

Recordando su trayectoria, la de Camponaraya apuntó que empezó a practicar la halterofilia «con 11 años y de casualidad». «Era niña muy deportista, me gustaba verlos y practicarlos todos. El entrenador de mi pueblo se fijó en mí y se quedó enamorado de que una chica tuviera tanta calidad y tanto afán para ganar a chicos y chicas de cualquier edad. Con eso se nace, no se crea. Me enganché a la halterofilia, dejé el atletismo y el baloncesto para centrarme totalmente. Todos los entrenadores me querían para todos los deportes, era un portento de niña», rememoró sobre su infancia.

En cualquier caso, no olvidó que «cumplir» sus «sueños» le ha «costado 20 años de trabajo y renuncias». «Lo tienes que tener muy claro, ir a muerte pase lo que pase. Cuesta muchísimo porque estas renunciando a todo. Vives a 400 kilómetros de tu familia y son muchas cosas más, haría una lista indeterminada. Pero ha merecido la pena tanto esfuerzo», resumió.

En cuanto a la cobertura mediática de la halterofilia respecto al deporte más seguido, el fútbol, Valentín dijo que «no hay que comparar», sino «apreciar y valorar el talento de cada persona y de cada deporte». «Lo que ha hecho Cristiano es increíble y hay que valorarlo también porque el fútbol mueve al país entero», contestó, preguntado por la chilena del jugador del Real Madrid en Turín.

Por último, la halterófila también pidió una legislación laboral para los deportistas de élite como ella. «Claramente se tiene que regular. Yo no estoy cotizando. Somos deporte olímpico y no ganamos cantidades millonarias, cuando acabe mi carrera tendré que incorporarme al mundo laboral. Es básico que los deportistas de alto rendimiento coticemos porque nos dejamos mucho en el camino», pidió.