«Lydia, eres una samurái» Carolina Marín. / Europa Press El presidente del COE, Alejandro Blanco, ensalza la labor de la levantadora berciana y la campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, destaca el «boom» del deporte femenino español EFE Miércoles, 4 abril 2018, 14:35

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, reconoció la trayectoria de las campeonas olímpicas en bádminton y halterofilia Carolina Marín y Lydia Valentín, respectivamente, y aseguró que se han convertido en las más grandes referentes de España, «dos samuráis" del deporte.

«Es muy difícil explicar con palabras lo que sentimos, lo que significan, no sólo para nosotros sino para el deporte mundial y el deporte español, Carolina y Lydia", expresó Blanco este martes durante la celebración del Desayuno Deportivo 'Campeonas' de Europa Press en Madrid.

«Estamos viviendo un momento único, un acontecimiento extraordinario. Y permítanme que utilice la palabra: un milagro, con Carolina, con Lydia y con el deporte español», indicó el presidente del COE al destacar los logros de las deportistas. «Han llegado a ser las más grandes. Son dos samuráis del deporte. Tienen talento y tienen carácter. Se han preparado para ganar y han esperado para ganar», enfatizó.

Blanco destacó que ambas atletas han sido conscientes de sus posibilidades, y se han esforzado por alcanzar sus altos objetivos. «Carolina y Lydia representan al deportista con valores que defiende el deporte limpio y no el de todo vale para ganar. Sois las grandes abanderadas de la España por la que todos luchamos, una España que es la admiración de todo el mundo», manifestó.

Lydia Valentín, quien recientemente trajo a casa su cuarto título continental, señaló que el campeonato europeo 2018 ha sido histórico. «Sabíamos que teníamos muchas posibilidades, pero no esperábamos traer tantas medallas, trece. Estamos felices», comentó.

La cuatro veces campeona de Europa aseguró que la clave del éxito está en la dedicación y el esfuerzo. «Son muchos años de entrenamiento y dedicación. El secreto es que no hay secreto: trabajar, trabajar y trabajar. Siempre ha sido así. Los deportistas de elite dedicamos todas las horas a nuestra meta. Eso implica trabajar muchísimo y tener objetivos muy altos».

Carolina Marín

La bicampeona del mundo Carolina Marín reconoció que se encuentra con muchas ganas de afrontar el próximo Campeonato Europeo de Bádminton, el cual se realizará en Huelva entre el 23 y 29 de abril.

«Hay muchas expectativas sobre mí ¿cómo no voy a ganar estando en mi casa, en mi palacio de deportes, que lleva mi nombre? Lo más importante para mí será disfrutar de cada minuto que pase en casa, de toda mi gente y que toda España pueda ver bádminton en directo por primera vez. El objetivo de la medalla de oro llegará ese domingo», aseguró la tricampeona de Europa.

Marín explicó que su disciplina exige una alta condición física, y cree que para la próxima competición olímpica «estará a tope». «Mi deporte requiere tanto físico y veremos en qué condiciones estaré. Tengo 24 años y mis músculos empiezan a desgastarse (risas). Mi meta estaría en 2024», indicó la actual campeona de Europa.

Asimismo, aseguró que aunque no tiene claro el panorama sobre lo que hará cuando termine su carrera como deportista, está segura de que desea continuar ayudando a las generaciones próximas para que también puedan conseguir lo que ella, con años de trabajo y dedicación, logró alcanzar.

«Con ser campeona de España no era suficiente. Ser la mejor es ser campeona de Europa y del mundo. Poco a poco, pasando los años, el pabellón de entrenamiento se convirtió en mi primera casa, sólo me falta un colchón para dormir cada noche. Es un camino no de rosas, porque siempre hay obstáculos y malos momentos; es un camino complicado, pero bonito», sostuvo visiblemente emocionada.

El deporte femenino, en pleno despegue

La onubense resaltó que desde niña se ha caracterizado por ser muy competitiva, y confía en que esta actitud la ha llevado a donde está hoy. «Era tan competitiva que cuando perdía un partido me iba a una esquina sola a llorar, rompía raquetas. Pero afortunadamente una va creciendo, va madurando y eso cambió. Cuando me vine a Madrid ya no rompía raquetas (risas). 'Sé que puedo porque pienso que puedo'. Cuando tenía mis entrenamientos duros, y me dolía todo el cuerpo, esa frase yo la tenía en la red y cada vez que la veía había algo en mi interior que me impulsaba».

Se mostró contenta con la evolución del deporte femenino español durante los últimos años. «La mujer dio ese boom en Londres 2012, fue un momento muy importante. A partir de ahí la mujer se ha visto mucho más en los medios; y para Río 2016 muchas veces se ha dicho que sin la mujer no hubiera sido lo mismo, porque hemos conseguido más medallas que los hombres».

«Afortunadamente, puedo decir que en mi país cada vez que salgo a la calle me reconocen. 'Mira ahí va la chica del bádminton'. A mí no me importan que no conozcan mi nombre, sino que conozcan mi deporte», agregó la atleta.

El director general de deportes del Consejo Superior de Deportes, Jaime González Castaño, dio la enhorabuena a las deportistas, en nombre de todos los ciudadanos del país, por los éxitos alcanzados. «Vosotras sois un ejemplo y sois seguro las mejores embajadoras. No puedo dejar de decir que los mejores embajadores del país son los deportistas. Son embajadoras no de la España que queremos ser, sino de la España que somos», puntualizó.