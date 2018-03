Atletismo | Europeo de Cross Lugueros hace los 'deberes' pero no basta para subir al podio Lugueros, al terminar la prueba. / RFEA La berciana acaba como segunda mejor española y en el top-20, pero España logra la quinta plaza por equipos | Marta García y el equipo sub20 femenino logran el primer metal, un bronce, de su historia DANI GONZÁLEZ Domingo, 10 diciembre 2017, 12:17

Deberes hechos, pero no ha sido un rendimiento suficiente. La atleta berciana Nuria Lugueros, que debutaba este domingo en una competición internacional absoluta con la selección española ha estado a la altura del Campeonato de Europa de Cross, celebrado en Samorin (Eslovaquia), pero no ha sido suficiente para subir al podio.

La leonesa ha ido de menos a más, progresando, buscando no 'cebarse' al principio para no pagarlo en el tramo final. Con frescura y aire, Lugueros fue 'recogiendo cadáveres' en su evolución en carrera para finalizar en el puesto 17, con un tiempo de 27:59, un minuto y once segundos más lenta que la campeona de Europa, la turca Yasemin Can (26:48).

«En los primeros momentos me sentí un poco floja, pero he ido a más, cogiendo grupos pero yendo poco a poco para no venirme abajo. Me he encontrado con fuerzas en el final. He disfrutado mucho de esta experiencia», ha relatado Lugueros al acabar la carrera.

Lugueros fue la segunda mejor española, solo superado por la campeona nacional de la disciplina, Trihas Gebre, que finalizó en el puesto 13 con un tiempo de 27:53, y por delante de Ana Lozano, trigésima con un tiempo de 28:20. El podio, por su parte, lo completaron la sueca Meraf Bahta (27:03) y la noruega Karoline Bjerkeli Grovdal (27:04).

Pero todo el esfuerzo de la ponferradina no fue suficiente para subir al podio por equipos. En esta clasificación, donde puntúan las tres mejores de cada selección, España fue quinta, empatada a 60 puntos con Portugal, cuarta, y a seis puntos del podio, que marcaba Turquía. La campeona por equipos fue Gran Bretaña, seguida de Rumanía y las otomanas.

Equipo sub20 femenino español, con Marta García.

Una leonesa en el podio

No pudo ser en la categoría sénior femenina, pero si en la sub20. La leonesa Marta García, afincada en Palencia, fue una de las protagonistas del hito histórico para el atletismo español vivido en Samorin: la primera medalla por equipos en la categoría sub-20 femenina.

Y es que García fue la mejor española en este Campeonato de Europa, con un décimotercer puesto que, unido al décimoquinto de Lucía Rodríguez y el décimonoveno de Carla Gallardo, valió para que España se colgara el bronce por detrás de Gran Bretaña e Italia.