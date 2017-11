Lugueros: «Esta convocatoria debe ser un punto de inflexión en mi carrera» Nuria Lugueros, a la izquierda, en Alcobendas. / Anoc La atleta berciana acude al Europeo de Samorin, «un sueño hecho realidad», con el reto de colaborar para que España suba al podio por equipos DANI GONZÁLEZ Martes, 28 noviembre 2017, 14:39

Exultante y con la sensación de haber obtenido un premio después de mucho trabajo. Nuria Lugueros no cabe en sí de alegría tras haber confirmado su billete para el Campeonato de Europa de Cross de Samorin, aunque viendo su rendimiento en Atapuerca, Soria y Alcobendas, era más que previsible pensar en que su nombre estuviera en la lista final.

Es la primera vez para Lugueros como internacional en un campeonato internacional de cross. «Nunca lo había conseguido. Estoy muy contenta, es un sueño hecho realidad», señala la ponferradina, que reconoce que se «sorprendió» por su gran nivel en Atapuerca. «Estaba mejor de lo que pensaba. Lo corroboré en Soria y en Alcobendas, por matemáticas, quería creer que ya estaba en el equipo, aunque hasta este martes, cuando ha salido la lista, no me he querido confiar», explica.

Solo superada en el sistema de puntuación por la vigente campeona de España de la modalidad, Trihas Gebre, Lugueros considera que esta convocatoria es un «plus de motivación» para ella tras dos temporadas «difíciles por las lesiones». «Esta temporada era diferente para mi, y muy importante. Empezar así, con el mejor inicio que he tenido nunca, tiene que ser un punto de inflexión en mi carrera, estoy en el mejor momento de mi vida que debo afinar de cara a Samorin», señala.

Reto: 'top 20' individual y podio por equipos

En dos semanas, saltará al 'barro' eslovaco para defender los colores españoles. Será el 10 de diciembre cuando Lugueros entre en escena en este Europeo, que se desarrolla en un hipódromo al que incorporarán obstáculos artificiales como rías o cuestas. «Está a solo 200 metros de altitud. Son cinco vueltas, unos 8.200 metros, que se van a hacer a toda velocidad y que, creo, se adapta bien a mis condiciones», asegura.

Su reto en Samorin será «servir al equipo» y estar «entre las mejores españolas». «Nunca he ido, no puedo marcarme un puesto fijo, pero me gustaría estar entre las 20 primeras. Lo fundamental es hacer un buen papel, entrar lo antes posible y sumar el menor número de puntos posibles para España», explica Lugueros.

Y es que el gran reto en Samorin es grupal y no individual. Así lo explica la berciana, que asegura que van con el objetivo de subir al podio en la clasificación por conjuntos. «Llevamos un equipo joven, con ganas, compenetrado y compensando. Hemos entrado todas juntas en estos últimos crosses y, si estamos bien, podremos subir al podio», señala.