La lucha de una esquiadora leonesa por hacer visible su inclusión en el deporte María Martín-Granizo. María Martín-Granizo, que sufre una agenesia femoral en la pierna derecha que le ha dejado «sólo operativa» la izquierda, busca recabar apoyos para financiarse unos entrenamientos adecuados a sus condiciones LEONOTICIAS Miércoles, 28 marzo 2018, 19:16

La esquiadora leonesa María Martín-Granizo tiene un sueño: quiere seguir compitiendo con el resto de deportistas de su edad. Pero una agenesia femoral en la pierna derecha le ha dejado con sólo la izquierda como «operativa».

Esto ha ocasionado que, con una discapacidad reconocida del 35%, tenga que adaptar sus entrenamientos. Y para lograr sesiones adaptadas a sus condiciones, ha iniciado una campaña de captación de votos con la que espera conseguir la financiación para poder sufragarlos.

Actualmente, la esquiadora del CD Leitariegos, es líder en la Copa España de Discapacitados, en la modalidad de Mujer de Pie y su esfuerzo ha sido reconocido por la FDICYL (Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León) en esta temporada, otorgándome el premio a la mejor deportista. Además, es la primera persona en España con discapacidad que compite de forma inclusiva en la Copa Cordillera Cantábrica y el el trofeo Audi Quattro Cup, algo que hace desde 2015.

Por todo ello, ve que su sueño es posible. Martín-Granizo lucha cada día para seguir mejorando, por ser un ejemplo de inclusión en el deporte. Desde 2013 compite para «hacer visible la situación de las personas con discapacidad y demostrar que todos podemos hacer lo que nos propongamos».

Una lucha diaria

La leonesa entrena cada día con sesiones de natación y fisioterapia, además de acudir a esquiar todos los fines de semana de invierno. Durante los meses que no hay nieve, practica ciclismo y patinaje.

«Mi objetivo es demostrar a todo el mundo que no hay límites y normalizar la situación de las personas con discapacidad. Para ello se hace necesario que todos participemos de forma inclusiva y que no se segregue por diferencia de capacidades. Ya que eso hace que las personas con capacidades diferentes no podamos acceder a la competición base por falta de participantes, somos pocos pero guerreros», señala.

La próxima temporada, Martín-Granizo cambiará de categoría y eso exigirá una mayor inversión tanto en desplazamientos como en material. Para todo esto necesita la financiación, ya que las ayudas económicas «son escasas» y su proyecto puede se apoyado aquí.