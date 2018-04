El León RC cae ante el Besaya El resultado final de 20-12 deja patente la superioridad cántabra con respecto al equipo entrenado por Juan Manuel Murré LEONOTICIAS Martes, 10 abril 2018, 18:11

No pudo ser. El León RC no fue capaz de darle la vuelta al marcador en Torrelavega y ha quedado apeado en los cuartos de final de la Copa FIATC Norte. El UR Besaya UC ha sido demasiado rival para el XV leonés y en la vuelta de esta eliminatoria volvió a llevarse el triunfo con relativa comodidad. El resultado final de 20-12 deja patente la superioridad cántabra con respecto al equipo entrenado por Juan Manuel Murré. Todo ello en una temporada irregular que no tendrá el deseado broche de oro de volver a soñar con un título como ya ha conseguido en años anteriores.

Quizá fueron los nervios, pero el XV leonés encajó en el primer minuto de juego un ensayo que eliminaba casi por completo las opciones de remontada. Una acción que hizo que en la primera parte del partido el León RC fuese totalmente a remolque en el juego y en el marcador. Prueba de ello es el resultado de 15-0 con el que se llegó al tiempo de descanso. Solo quedaba un milagro para darle la vuelta a los más de 30 tantos que tenía en contra.

El paso por el tiempo de descanso sentó bien a los pupilos de Juan Manuel Murré. El ensayo de Eduardo que transformó Aritz hizo soñar al León RC con, al menos, llevarse la victoria de Torrelavega. Las opciones de remontar la eliminatoria estaban casi perdidas y se reafirmaron con el nuevo ensayo encajado del UR Besaya UC. El XV leonés tuvo tiempo para maquillar el resultado final con el ensayo de Javi para culminar una derrota dolorosa que evita el pase a las semifinales de la Copa FIATC Norte.