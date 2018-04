'The King of the Ring' llega a León Este sábado tendrá lugar esta velada de boxeo, kick boxing y muay thai en el Pabellón Margarita Ramos LEONOTICIAS Miércoles, 4 abril 2018, 18:57

La 1ª Edición de 'The King of the Ring 2018' es un evento único y diferente de boxeo, kick boxing y muay-thai que se celebrará en León este sábado 7 de Abril a las 20:00h en el Pabellón Municipal Margarita Ramos (Poligono X).

En esta velada se podrán ver combates de grandes atletas y también de las nuevas promesas masculinas y femeninas llegadas desde diferentes lugares de Castilla y León, Madrid, Galicia y Asturias que se verán las caras en las disciplinas de Boxeo, Muay Thai, y Kick Boxing.

Los combates se llevarán a cabo en un Ring Profesional, con luces, sonido, pasarela y proyectores para garantizar un Gran Espectáculo y un Show diferente al público presente. Además en la velada contaremos con Ring Girls, azafatas, photocall, speaker, DJ, sorteos de regalos de nuestros patrocinadores, imágenes en proyectores en pantalla, etc... Esta velada está organizada por León Fight Club (Marcelo Amorim) y por Mamba Fight Club (Diego Vásquez).