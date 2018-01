Kevin Viñuela: el corazón descubrió su amor por el triatlón El triatleta leonés descubre en leonoticias cómo se inicio en el mundo del triatlón y deja claro que los Juegos Olímpicos «nunca han sido mi sueño» Instante de deporte(n)vivo, con Kevin Tarek Viñuela. / Noelia Brandón DANI GONZÁLEZ Martes, 9 enero 2018, 21:24

Cada deportista tiene una historia tras de sí. Aventuras y desventuras que curten y hacen fuerte personalidades, que hacen creer en sus posibilidades, que te dan recuerdos en los que apoyarte en los peores momentos para seguir adelante.

Este es el caso de Kevin Tarek Viñuela. Es uno de los triatletas más prometedores a nivel nacional, la referencia en la provincia y en la Comunidad Autonóma. Pero se dio cuenta de que realmente podía valer para esto a raíz de un problema cardiaco.

El leonés se inició en la natación, muy joven, con tan solo 10 años. Poco después cogió afición por la bicicleta, saliendo con sus amigos por el entorno de su pueblo, Vegacervera. Pero nunca había probado la carrera a pie, la tercera disciplina que conforma el triatlón.

Comenzaría a practicarla, y a comprobar que se le daba bien, en el verano de 2013. «En las fiestas de San Juan de León de aquel año me operaron del corazón. Tenía un pequeño problema cardiaco, que me solucionaron y no tuve mayor problema», relata en deporte(n)vivo Kevin Tarek Viñuela.

Sus inicios

Entonces, para tratar de recuperar su forma física para la práctica de la natación, comenzó a correr. «No se me daba mal, comencé a picarme, a ir a más, a participar en alguna carrera. Hasta que gané la San Silvestre de La Virgen y comencé a participar en triatlones», explica.

Así fue como el corazón le descubrió a Kevin Tarek Viñuela que su amor por el deporte podía trasladarse en grandes actuaciones en el triatlón a nivel nacional e internacional.

Ahora, el leonés inicia su última temporada como sub23 centrado plenamente en el deporte. «Ya he acabado los estudios, el Grado de Geografía, y estoy plenamente dedicado al deporte», señala. Antes tenía que compaginar deporte y responsabilidades académicas, lo que suponía un auténtico rompecabezas para cuadrar horarios: «Hacía una sesión antes de ir a clase a las 9:00 horas, otra entre las clases y la hora de comer, y por la tarde iba casi toda la carga».

Mundial, Europeos y Copas de Europa, en el punto de mira

Afronta el 2018 como un año importante, con la intención de «estar al nivel de los élite». Pero en su mente están dos grandes objetivos: el Europeo de Israel y el Campeonato del Mundo de Australia, aunque es realista y afirma que será complicado. «Han endurecido los criterios. El año pasado, ambos campeonatos eran en Europa, realtivamente cerca, y fuimos cuatro españoles. Esta vez, quizá, solo vaya uno».

Pese a ello, hay más retos en el calendario de Kevin Tarek, como el Campeonato de España de Triatlón Cross, donde quiere conseguir su tercer entorchado en una modalidad que le gusta mucho, o las Copas de Europa, donde quiere demostrar su mejoría y su nivel.

El triatlón es un deporte para «verdaderos amantes» de estas disciplinas, ya que «tienes que dominar tres modalidades y económicamente no es rentable». «Hay lugares con mejores becas, pero en Castilla y León es todavía más complicado vivir de esto», señala.

«No sueño con unos Juegos Olímpicos»

Para ser reconocido en este tipo de deportes hay que ser olímpico, algo que no gusta a Viñuela, que ve que hay «mucho triatlón más allá de unos Juegos Olímpicos». «Nos quejamos de que solo se habla de nuestro deporte una vez cada cuatro años, pero hay algunos que lo fomentan. Yo nunca he soñado con ello y en España es muy complicado, solo van los tres mejores. Estar en Tokio, por ejemplo, es inviable, estando Alarza, Noya y Mola en activo, más todos los que están por detrás», asegura.

Amante del deporte y de la provincia de León, entrena siempre en su tierra, ya sea en la ciudad o, cuando tiene que coger la bicicleta, recorriéndose el extenso territorio leonés, aunque siente predilección por la zona de Vegacervera, de donde él procede.

Su mejor sector es la natación, pero la satisfacción que le produce ver «cómo mejoro en la carrera a pie» es muy importante, ya que fue la disciplina donde más tarde se inició. Pero donde más disfruta, asegura, es en la bicicleta, donde «recorres los paisajes».

Aventura en el ciclismo y posibilidad de correr Vuelta a León

Pero es también una modalidad muy técnica y quiere dar un paso adelante. Por ello, este año correrá en categoría élite y sub23 con el conjunto ciclista vigués Autronic, con el que podría estar incluso en la Vuelta a León. «Me haría mucha ilusión, pero sería también una responsabilidad. Quiero mejorar el moverte en el pelotón, las arrancadas... algo que me pueda venir bien para el triatlón», señala.

También confía en la limpieza del triatlón, pese a estar compuesto por dos disciplinas muy golpeadas y vigiladas por el dopaje, como el ciclismo y el atletismo. «Creo en que nadie hace trampas. Si yo solo entrenando estoy a un gran nivel, confió que uno que entrena más que yo está por encima debido a eso», señala.

Así es como afronta Kevin Tarek Viñuela un año importante en su carrera. El 2018 es su última temporada como sub23 y, además de probar suerte en el ciclismo con el Autronic, buscará dar un paso adelante en el triatlón para demostrar que quiere ser uno de los líderes en el país referente a nivel mundial en esta disciplina.