La fortuna esquiva a Sara Llana

Sara Llana, en una imagen de archivo. La leonesa finaliza su 'calvario' en Sofía con dos malas actuaciones en mazas y cinta y un flojo 45º puesto DANI GONZÁLEZ León Sábado, 31 marzo 2018, 19:54

A buen seguro, Sara Llana no recordará con cariño la Copa del Mundo de gimnasia rítmica de Sofía 2018. La leonesa ha sufrido, no se ha sentido cómoda y no ha rendido como esperaba en la capital búlgara.

Tras una primera jornada este viernes con poca fortuna, la del sábado ha sido peor para una Sara Llana que bajó diez posiciones en la general para finalizar en el puesto 45, con una puntuación de 45,550.

Con la moral minada por los fallos de este viernes, el ejercicio de cinta acabó por echar abajo las ilusiones y las fuerzas de Sara Llana, donde su actuación fue puntuada con un 8. Mejoró la cara en el último aparato, las mazas, pero sin llegar a su nivel habitual, con 11,600.

Un fin de semana para aprender y no repetir para Sara Llana, que no ha tenido sus días en Sofía, pero espera continuar mostrando la versión que sí se pudo ver en Thiais.