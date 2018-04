El 'exilio' del Hockey In Line León

Campeones sin casa. Así se siente el Club Hockey in Line León, ganador en dos de los últimos cuatro años de la liga autonómica pero que no tiene pista de local. El conjunto leonés vive en el 'exilio', ya que para jugar sus partidos como local tiene que trasladarse a Burgos, Medina del Campo o Valladolid.

El motivo es el mal estado de la pista de hockey de San Esteban, en el exterior del polideportivo en el que juega, entre otros, el CB Aros. Allí es donde está la pista en la que solía jugar el In Line, construída en 2003.

Ahora ya no pueden, pese a haberse encargado ellos mismos de repintar la pista en varias ocasiones. «No podemos ni entrenar ni jugar, está fatal», claman desde el club.

En invierno, se ejercitan en el Pabellón de La Torre, pero cuando aparece el buen tiempo llega el problema. Esta instalación cierra y no pueden entrenar en otro sitio que no sea San Esteban. Lo intentan «pero es hasta peligroso, la pista es muy abrasiva y nuestro material se deteriora rápidamente».

Por ello, piden ayuda. Exigen al Ayuntamiento de León que «nos mire, que nos haga caso» para que la pista sea 'utilizable'. Necesitan usar una resina para que el pavimento sea útil para la práctica del hockey. «Cuesta 4.000 euros, cantidad que el club no puede saumir. La opción que proponemos es hacer la pista cubierta», señalan.

El Club Hockey In Line León quiere volver a jugar en casa, quiere volver a ser leonés y dejarse ver ante su gente. Lo más próximo es la celebración del torneo que tiene lugar en las Fiestas de San Juan y San Pedro con equipos de otras Comunidades que «este año parece que no va a celebrarse, no podemos organizarlo en esta pista». Pese a ello, lucharán por que se lleve a cabo, ya que incluso un equipo de Palma de Mallorca ha mostrado su interés en participar en el mismo.