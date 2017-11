De Paz y España, infalibles en el Europeo B Edu de Paz (D) en el partido ante Hungría. / Eakin Howard El equipo nacional sumó una gran victoria este domingo ante Israel, corroborada ante Hungría este lunes, la tercera victoria en tres duelos DANI GONZÁLEZ Lunes, 20 noviembre 2017, 17:46

Eduardo de Paz y la selección española continúan con su paso firme y decidido en el Europeo B. El combinado nacional ha sumado este lunes su tercer triunfo en tres duelos en el Europeo de St. Gallen con protagonismo para el leonés De Paz.

En la jornada dominical, y tras ganar el sábado a Finlandia, España superó a Israel que, al igual que los fineses, se adelantaron en la primera con hammer y, posteriormente, pusieron el 0-2.

España no quiería arriesgar y lo suplió con precisión. Los de De Paz se rehicieron y dieron la vuelta al marcador, poniéndose 4-2. Trató de remontar Israel, colocando el 4-3, pero un gran doble take out español dio la opción a los de Edu de Paz de sumar dos puntos (6-3) para certificar la victoria final (6-4).

Lección de dureza ante Hungría

Este lunes, los españoles lograron, al fin, estrenar el marcador a su favor ante Hungría. El equipo nacional aprovechó los errores de los magiares para poner el 1-0, pero el conjunto centroeuropeo reaccionó pronto, inclinando el marcador a su favor (1-2).

Esto espoleó a España, que firmó un parcial de 3-0 para poner el marcador en 4-2. Esta ventaja no duró demasiado, ya que Hungría volvió a remontar (4-5). Pero, de nuevo, la precisión española le sirvió para dar la vuelta al marcador y, con un final de partida muy sólido de los de Edu de Paz, cerró el duelo con un 8-5.

Tres victorias en tres partidos. El inicio del Europeo B en el grupo A de España ha sido muy positivo y son líderes. La permanencia está prácticamente lograda y, ahora, miran hacia arriba, con ambición, la misma con la que afrontan el choque de este martes (8:00 horas) ante Letonia.