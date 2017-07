So se enfrentará a Duda en la primera semifinal del Magistral de León Emparejamientos de semifinales. El XXX Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León empieza a tomar forma con la celebración del sorteo que ha determinado los enfrentamientos en las semifinales LEONOTICIAS Jueves, 6 julio 2017, 15:04

El XXX Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León empieza a tomar forma. Y el primer paso ha sido la celebración del sorteo que ha determinado los enfrentamientos en las semifinales.

Como número 1 del Torneo, Wesley So ha extraído el nombre de Jan Krzysztof Duda, que será su rival este viernes a partir de las 16.30 horas en la primera semifinal. So empezará con blancas.

Los siguientes en enfrentarse en los tableros del Magistral serán Vishy Anand, que buscará la victoria frente a Jaime Santos. Esta segunda semifinal tendrá lugar el sábado a partir de las 16.30 horas. Anand empezará con blancas.

En la final del domingo, a partir de las 16,30 horas, el vencedor de la primera Semifinal jugará con blancas la primera partida.

En todas las partidas, los jugadores contarán con 20 minutos más 10 segundos de incremento después de cada jugada.

Primera Semifinal, Viernes 7 de Julio a partir de las 16.30 horas en el Auditorio Ciudad de León.

So ------- Duda

Segunda Semifinal, Sábado 8 de Julio a partir de las 16.30 horas en el Auditorio.

Anand ----- Santos

Final, Domingo 9 de Julio a partir de las 16.30 horas en el Auditorio.

Ganador Primera Semifinal --- Ganador Segunda Semifinal

El sorteo de emparejamiento celebrado esta mañana ha sido punto de encuentro de los 4 jugadores que se enfrentarán en el Magistral. Y todos ellos han dado a conocer sus impresiones de cara al Torneo.

So, número 3 del mundo, ha recordado que es la primera vez que juega en León, una cita que tiene ganas de añadir a su palmarés. Por su parte, Anand ha destacado que se va a enfrentar con un jugador que prácticamente nació en el mismo año en el que él participó por primera vez en el Magistral, una situación, reconoció con humor, “a la que ya me estoy acostumbrando”. En el caso de Duda, el jugador polaco destacó la oportunidad que representa para él enfrentarse a un jugador de la categoría de So. “Intentaré hacerlo lo mejor posible para llegar a la final”, reconoció. Por su parte, el jugador local, Jaime Santos, se enfrenta al 9 veces campeón del derby leonés. “Me he preparado específicamente contra So y Anand y estoy muy satisfecho de poder enfrentarme a un jugador legendario como Anand”.

Charla y clase magistral

El Sorteo del Torneo no será la única actividad que se celebrará hoy con motivo del Magistral de Ajedrez. Las actividades paralelas arrancan hoy con una conferencia que tendrá lugar a las 18.30 horas en El Albéitar (Sala Gordón Ordás). Bajo el título ‘Las trampas en Ajedrez’, Amador Cuesta Robledo, uno de los mayores expertos del mundo en ajedrez electrónico, hablará de las grandes posibilidades que la tecnología informática aporta al ajedrez, así como los nuevos problemas que aparecen debido al uso fraudulento de dicha tecnología.

Asimismo, a las 17,30 horas, el Maestro Internacional y ex campeón de España Sergio Estremera impartirá una Clase Magistral para Jóvenes Talentos ‘Sabadell-Herrero’, dirigida a los escolares más destacados de León. Será en el Club de Prensa del Diario de León. La clase estará enfocada a ofrecer un método de estudio para mejorar la táctica a través del reconocimiento de posiciones típicas.

Open Internacional con 120 jugadores

Las actividades paralelas al Torneo convierten a este gran clásico del circuito internacional en una gran fiesta del ajedrez, con atractivos para todos los públicos.

Para aquellos que quieran ver el Torneo y a la vez competir, tendrán una cita a su medida en el II Torneo Internacional Abierto de Ajedrez ‘Magistral de León’, que este año arranca con fuerza y con una importante bolsa de premios después del éxito de su I edición el año pasado. Un total de 120 jugadores disputarán este Open Internacional los días 8 y 9 de julio, una cita que permite la competencia entre maestro y aficionados al ajedrez. Este Torneo será válido para ELO FIDE de ajedrez rápido.

Tanto los interesados en optar a una de las 120 plazas del Abierto como los que quieran conocer más detalles del Magistral y de sus actividades complementarias, pueden acceder a la página web del Torneo para consultar información y realizar inscripciones:

www.elajedrezdelfuturo.com

www.advancedchessleon.com

e-mail del Open: open.magistraleon@advancedchess.com

Además, las partidas se podrán seguir en directo de la mano de los comentaristas y Grandes Maestros Miguel Illescas y Olga Alexandrova a través de la web www.elinversorinquieto.es.

Los escolares, protagonistas

Los escolares tendrán también su espacio en el Magistral: el viernes 7 de julio, a las 16,20 horas, se celebrarán Partidas simultáneas en las que escolares de la Escuela Municipal de Ajedrez de León se enfrentarán al Maestro Internacional y ex campeón de España, Sergio Estremera, en el hall del Auditorio. Además, el domingo 10 de julio, un grupo de escolares de la provincia se enfrentarán a la Gran Maestra Olga Alexandrova.

En esta edición del Magistral habrá otra novedad. Se trata del Torneo de Jóvenes Talentos ‘Editorial MIC’, un Torneo de Partidas rápidas para jugadores de 4 a 18 años. Se celebrará el sábado 9 de Julio a las 10,00 horas en el Auditorio.

Los jugadores, quién es quién

En este aniversario, el Magistral ha logrado reunir un cartel de maestros de primera fila y convertir nuevamente esta cita en uno de los platos fuertes de la temporada. Así, contará con la nueva estrella mundial del ajedrez, el americano Wesley So, que se proclamó campeón de Estados Unidos y ha logrado situarse en el número 2 del ránking internacional por detrás de Magnus Carlsen. Con 23 años, So es, sin duda, una de las figuras más prometedoras del panorama ajedrecístico. Acaba de ganar el torneo de rápidas del Grand Chess Tour de Lovaina por delante de Magnus Carlsen, copando con éste los dos primeros lugares de la clasificación general.

So compartirá los tableros del Magistral con otras 3 figuras de máximo nivel: Jan Krzysztof Duda, jugador polaco que a sus 19 años es el gran maestro más fuerte del mundo (junto con el chino Wei Yi) en la categoría de menos de 20 años y ya está entre los 50 mejores jugadores del mundo. Recientemente ha finalizado entre los 10 primeros clasificados del Campeonato de Europa individual entre más de 400 jugadores.

Junto a So y Duda estará el leonés Jaime Santos, que hizo recientemente la segunda norma de gran maestro en Dubai después de liderar el torneo durante 6 de las 9 rondas. Esta gran actuación en uno de los eventos internacionales más potentes le hace llegar al Magistral con mucha moral. A principios de año se proclamó campeón del Open Internacional de Sevilla, un clásico en el calendario español, y lo hizo por delante de 20 grandes maestros internacionales. Santos, que debutó en la edición anterior del Magistral poniendo en apuros al bicampeón del Torneo, el chino Wei Yi, es una de las grandes promesas del ajedrez español y está llamado a ofrecer grandes resultados en esta trigésima edición.

La nómina de grandes maestros del Magistral en esta edición lo completa la leyenda del ajedrez mundial Vishy Anand, 5 veces campeón del mundo, 9 veces ganador del Magistral de León y una de las grandes estrellas del ajedrez de todos los tiempos. En las dos semanas anteriores ha tenido una actuación discreta en el torneo de Lovaina, donde ha participado toda la élite mundial.