«Demostraremos que la gimnasia en León es una potencia» El Museo del Deporte acoge el acto de apertura del Torneo Internacional 'Memorial Ángel Fernández Córdoba' en el que Carolina Rodríguez ha entregado al Museo una réplica del diploma olímpico logrado en Río Carolina Rodríguez, junto al trofeo que se entregará a la vencedora del Torneo Internacional. / Sandra Santos DANI GONZÁLEZ León Viernes, 8 diciembre 2017, 22:04

León se viste de gala para la gala que homenajeará a Carolina Rodríguez. Este viernes, el Museo del Deporte ha acogido la puesta de largo del Torneo Internacional 'Memorial Ángel Fernández Córdoba' que comenzara a primera hora de este sabado.

La propia Carolina Rodríguez, acompaña de Ruth Fernández, entrenadora del Ritmo, la gimnasta Sara Llana y el alcalde de León, Antonio Silván, han dado el pistoletazo de salida formal que se hará efectivo cuando la rumana Laura Anteli salte este sábado, a las diez menos cuarto, al tapiz del Palacio.

Será, sin duda, un escaparate para León y para su gimnasia. «Van a ver que aquí la gimnasia es potencia. Van a participar las niñas y es también un escaparate para nuestra cantera», señala Carolina Rodríguez, que no esperaba «una respuesta tan positiva». «Y yo feliz de ello, de que puedan competir aquí y conocer León, les daremos todo el cariño del mundo para que vuelvan», afirma.

Galería. Carolina Rodríguez cede una réplica de su diploma olímpico al Museo del Deporte. / D. González

«Carolina y el Ritmo han dejado su huella en León»

En este acto, al que acudieron varias de las participantes en este torneo, se presentó el trofeo al que aspirarán las más de 300 gimnastas que, desde este sábado, saltaran la tapiz del Palacio. Es una oportunidad para León, según el alcalde, Antonio Silván, de demostrar que puede acoger «eventos de esta magnitud».

«Gracias al Ritmo, a Carolina y a estas gimnastas, León se convierte en la capital mundial de la rítmica. Esta ciudad ama la gimnasia, entre otras razones, porque Carolina Rodríguez y el Club Ritmo han dejado su huella», expresa el alcalde.

«Estoy nerviosa, no sé lo que me espera el domingo»

El efecto llamada del Ritmo y, sobre todo, del homenaje a Carolina, ha atraído a gimnastas de hasta 20 países distintos, lo que llena de satisfacción tanto al club como a la propia gimnasta, que tendrá su momento especial en la tarde de domingo.

«Después de haber visto el Palacio ya montado estoy super orgullosa, super feliz, super ilusionada... pero muy nerviosa, no sé lo que me espera», asegura Carolina Rodríguez, que relata que este viernes ha ido a entrenar a la cancha leonesa y «algo me ha recorrido todo el cuerpo, algo que no me quiero ni imaginar como será cuando vea toda la grada llena».

Como el día iba de sorpresas y emociones, esta presentación ha finalizado con una grata noticia para el Museo del Deporte. Carolina Rodríguez ha cedido una réplica del diploma olímpico logrado en Río a este Museo, en un broche dorado al inicio de un fin de semana donde la rítmica será la protagonista.