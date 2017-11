Carolina Rodríguez: «No pensé que en Alicante fuera mi despedida definitiva» Carolina Rodríguez, en el podio de campeonas de la Liga Iberdrola. La leonesa considera que el título de I Liga Iberdrola es un «reconocimiento que ya tenía el Ritmo desde hace años pero que había que coronar con este título» EFE Martes, 28 noviembre 2017, 10:32

La gimnasta olímpica Carolina Rodríguez, que contribuyó con su ejercicio de manos libres al título del Club Ritmo de León en la I Liga Iberdrola disputada en Alicante, ha reconocido que no le «pasó por la cabeza» que ésta competición fuera la última que disputara en su longeva carrera deportiva.

Después de su despedida de la alta competición tras el diploma olímpico logrado en Río de Janeiro 2016, la gimnasta leonesa quiso ayudar al club de su tierra a «ganar un reconocimiento que ya tenía desde hace años, pero al que le faltaba coronar con este título de mejor club».

Carolina Rodríguez tuvo que afrontar una vez más un contratiempo, algo que ha sido consustancial en diferentes ocasiones en las más de dos décadas de competición, ya que instantes antes de salir al tapiz sufrió un brote alérgico que puso en entredicho su participación.

«Tras el calentamiento y antes de repasar por última vez el ejercicio empecé a notar los primeros síntomas y todo fue muy rápido, por lo que intenté -previa medicación- hacerlo lo mejor posible, pero está claro que me sentía extraña y quizá por ello no pensé en otra cosa que no fuera el hacerlo lo mejor posible pese a las adversidades», ha relatado.

Después de haber participado en las tres fases clasificatorias para lograr el título nacional, la discípula de Ruth Fernández ha reconocido que se encuentra «mucho mejor de lo que podía esperarse después de haber espaciado mucho los entrenamientos y priorizado otras cosas al margen de la gimnasia».

Entre sus prioridades actuales se encuentran los estudios de Psicología que realiza en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), así como diferentes «clases magistrales» que sigue realizando en ciudades españolas y también en el extranjero.

La siguiente gran cita para la gimnasta leonesa será la Gala-Homenaje que se le tributará el próximo 10 de diciembre, como colofón al IV Torneo Internacional Memorial Ángel Fernández Córdoba, al que se prevé la presencia de un centenar de gimnastas internacionales.