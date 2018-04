La bronquitis 'frena' a Viñuela en Melilla El leonés finaliza lejos de la cabeza después de una semana complicada con fiebre y entrenamientos condicionados por ello DANI GONZÁLEZ Lunes, 16 abril 2018, 13:00

La bronquitis no pudo con las ganas de Kevin Tarek Viñuela de intentarlo en la Copa de Europa de Melilla. El leonés se colocó en la línea de salida, pero el resultado no es al que acostumbra el triatleta de Vegacervera, que acabó en el puesto 47.

La natación, sector fuerte de Viñuela, ya dejó entrever que las condiciones de leonés no eran las mejores. No logró situarse bien y, pese a salir adelante, no cogió la fuga en el sector de bici.

En las últimas vueltas atacó, a la desesperada, lo que ocasionó que iniciara el sector de carrera a pie fundido, lo que le impidió estar arriba.

Un mal fin de semana para Kevin Tarek Viñuela, que ahora busca recuperarse totalmente de su patología para seguir peleando por ser uno de los españoles más destacados en edad sub-23.