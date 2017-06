Antonio Escoriza, 7º DAN de karate, el premio a una carrera de leyenda Antonio Escoriza, en la parte de abajo. El entrenador leonés regresa a lo grande a León después de tres años como seleccionador de Perú LEONOTICIAS Miércoles, 14 junio 2017, 12:11

El entrenador leonés de karate, Antonio Escoriza, acaba de ser reconocido recientemente como séptimo Dan de Karate, por la vía de méritos. Muchos años de trabajo, de entrega a un deporte al que llegó siendo un adolescente y al que sigue unido casi medio siglo después para alcanzar uno de los grados más altos que se pueden conseguir.

Una satisfacción para Antonio Escoriza que ha formado a centenares de karatecas leoneses, que ha dirigido a un campeón mundial de León, Jorge Fernández y un campeón de Europa, Miguel Ángel Carcedo, y que ha sido los últimos tres años seleccionador de Perú. «Es una satisfacción llegar a ese nivel. Los últimos años he estado en Perú, trabajando muchas horas con karate deportivo. Han sido tres años a cargo de la selección de kumite adultos y sub’21 y poder recibir esto de mi federación al poco tiempo de regresar a España, la verdad es que me causa mucha satisfacción», explica Escoriza que nunca se ha parado en lo conseguido porque su ADN le lleva a mirar siempre adelante. «Siempre hay que plantearse nuevos retos. La propia vida es un reto, y cuando tenemos la suerte de poder hacer lo que nos gusta, más nos debe implicar a luchar por nuevas metas».

Para Antonio Escoriza que ha fundado un gimnasio en León, el Master 10, que ha escrito un libro y ha sido seleccionador nacional no es sencillo encontrar un reto que le ilusione. Y esa ilusión la ha vuelto a encontrar en la literatura. «Durante todo el año 2016, he escrito una novela sobre el efecto del encuentro de los espíritus del karate. Es una novela de ficción, pero con muchas cosas que han ocurrido en realidad, y a traves de sus capitulos el protagonista se va haciendo consciente, de los grandes efectos que los espíritus del Karate van haciendo en su personalidad. El reto está en conseguir publicarla y que le guste a la gente». Y todo ello sin dejar de entrenar. «Seguiré entrenando porque ver cómo van mejorando todos los alumnos del gimnasio es de una gran motivación. Jorge Fernández y Valentín Marcos, ambos han sido campeones mundiales, están haciendo un gran trabajo, técnico y didáctico en el Master 10 y apoyarles es otra de esas tareas que me ilusionan».

Retos al alcance de Antonio Escoriza para quien recibir este nuevo Dan supone una responsabilidad. «Este séptimo dan es un honor y una satisfacción, pero nada más. Soy el mismo, un poco más viejo, pero la misma persona», remata el entrenador leonés.