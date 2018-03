Aláiz, sobre su tuit: «No tengo nada en contra de Valverde ni del ciclismo» El atleta leonés reconoce que «debería haber matizado más el tuit» y ensalza que el murciano «compite ahora limpio y está logrando grandes resultados» DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 28 marzo 2018, 11:42

Un tuit de Eurosport ensalzando el gran inicio de temporada del ciclista murciano Alejandro Valverde encendía la mecha. En dicho mensaje, se recalcaba el arranque de año de Valverde, con tres victorias en las tres carreras por etapas que ha disputado.

Roberto Aláiz, además de atleta, es conocido por su 'repulsa' del dopaje, respondió con tres palabras, 'un dopado más', que acabaron dando la vuelta mediática al país. «No esperaba que tuviera tanta transcendencia», asegura.

El fondista leonés, que prepara su vuelta a la competición, ha aclarado a este medio que «no tengo nada en contra de Valverde ni del ciclismo», pero recuerda que el murciano estuvo sancionado dos años por dopaje, implicado en la Operación Puerto, y que siempre ha defendido «que todos corran limpios».

«Ahora pasa todos los controles y compite limpio. Está en su derecho de hacerlo y está ganando mucho, le doy la enhorabuena. Ahora no es un dopado, quizá debería haber matizado el tuit, porque no me refería al momento actual», señala Aláiz, que lamenta que la interpretación del tuit «no haya sido la correcta».

Y es que el leonés reconoce que el dopaje de otros le ha quitado de títulos nacionales y de presencias en competiciones internacionales. «Dos atletas que, a la postre, fueron sancionados por dopaje, me quitaron de ser campeón nacional absoluto. Y también de una presencia en el Europeo de 2012», afirma.

Roberto Aláiz insiste en que «no tengo nada en contra de Valverde ni del ciclismo, pero sí contra el dopaje» y lamenta que en España «sólo se miren las medallas». «En otros países de Europa es impensable tratar como un héroe a alguien que ha estado sancionado por dopaje, como decía el otro día en Twitter Michael Rasmussen (ciclista danés sancionado por dopaje)».

Por último, el leonés reconoce que «fue un error, porque debería haber matizado» y asegura que Valverde y él no se han puesto en contacto. «Es que no creo que le importe mucho lo que diga de él un atleta casi anónimo como yo, que soy un granito de arena al lado de su figura», concluye.