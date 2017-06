David Cal: «Tras mi oro olímpico me sentía vacío»

Éxito. Esa palabra genera sueños e ilusiones en cualquier persona y, especialmente, en los deportistas, que entrenan día a día para ello. Pero alcanzarlo no es misión sencilla. Por ello, cinco deportistas que saben bien qué es el éxito protagonizan el primer dia del Foro Internacional del Deporte que se celebra en León. Juanín García, Teresa Perales, Andrea Fuentes, Milinko Pantic y David Cal desvelan cual ha sido su camino hasta la cima.

«La clave está en disfrutar, cada día, lo que haces, si no es muy duro», explica David Cal, que ahora trabaja en la UCAM de Murcia liderando un equipo de piragüismo. «Recuerdo que comencé en este mundo para pasarlo bien con mis amigos, me fui metiendo, entrenando y peleando por objetivos más ambiciosos», señala.

A las 20:15, el Teatro San Francisco acoge esta conferencia dentro del I FID Ciudad de León. Antes, los cinco deportistas han visitado la exposición de Abanca en el Museo de León y han compartido unos momentos con varios aficionados que les recordaron unos exitos pasados que ahora saborean.

«Ahora disfruto más los éxitos»

«Ahora lo vives de forma distinta, antes tenías más presiones a la hora de rendir y no acabas de saborearlo del todo. Con el paso del tiempo te das cuenta de lo que has hecho y lo disfruto ahora más que antes», explica.

El mayor medallista español de la historia, David Cal, espera que superen pronto su marca y ve con posibilidades a Saul Craviotto y a Mireia Belmonte. Pero para ello ve fundamental encontrar motivaciones tras el éxito.

En busca de motivaciones

«Yo la perdí hace dos años, pero tienes que buscar objetivos. Con 21 años me vi campeón olímpico. Por un lado estás contento, pero me sentía vacío porque dices 'ahora qué, ya no hay nada más'. Y tuve que buscar motivaciones en otros objetivos», explica.

El éxito deportivo a debate y análisis. Cinco grandes figuras del deporte, que han saboreado las mas sabrosas mieles, recuerdan ahora cómo alcanzaron la cima y tratan de que otros sepan cómo lograrlo.