Sara Llana arranca con fuerza

Sara Llana inicia el año brillando. La leonesa ha terminado en octava posición de la final de pelota y undécima en el concurso general en el Gran Premio de Thiais (Francia) disputado este fin de semana ha sido el estreno de las gimnastas españolas en competición esta temporada.

Pese a todo, la suerte no se alió con la leonesa en esta ocasión y dos fallos la impidieron pelear por el podio. A pesar de ello, Ruth Fernández, su entrenadora, afirmaba que estaba «satisfecha» con el rendimiento de Llana. «Era impensable acceder a una final y haberse clasificado para de la pelota es una gran alegría», señala.

La propia Sara Llana no podía ocultar la satisfacción por su competición en este Gran Premio de Thiais. «Estoy contenta con esta competición ya que ha sido la primera toma de contacto de la temporada y he conseguido estar en una final, algo muy difícil y que está al alcance solo de unas pocas. Esto me da muchas ganas para seguir trabajando y mejorar día a día, ha sido una gran experiencia», asegura.

La próxima cita de las gimnastas españolas será del 31 de marzo al 2 de abril con la disputa del Gran Premio de Marbella. Las gimnastas españolas que competirán en esta ocasión serán Natalia García y Sara Llana.