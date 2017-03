6.000 participantes para detectar la Hepatitis C

Alrededor de 6.000 corredores han participado esta mañana en una media maratón celebrada en León con el objetivo de promover la detección de la Hepatitis C. Los servicios del Aparato Digestivo de los Hospitales de León y El Bierzo han aprovechado la carrera, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, para realizar pruebas de detección de la enfermedad a los leoneses. La iniciativa ha permitido dar a conocer, no solo las consecuencias de padecer esta patología, sino la gran oportunidad que existe de curarla.

Alrededor de 500 personas, tanto corredores como las personas que se han acercado a animar a los participantes, han acudido a los dos stands habilitados a realizarse un sencillo y rápido test de saliva, que permitirá detectar la enfermedad. En los próximos días, estos ciudadanos recibirán los resultados en su propio domicilio junto con las indicaciones necesarias de qué pasos seguir en el caso de que el resultado fuera positivo.

Acabar con las infecciones ocultas

Según el Dr. Francisco Jorquera, Jefe del Servicio de Digestivo del Hospital de León, el 1% de la población leonesa podría estar infectado con el virus de la Hepatitis C sin saberlo. «Son muchas las personas que pueden tener Hepatitis C y lo desconocen debido a la falta de síntomas propia de esta patología hasta que la enfermedad no está en fase avanzada. Es importante que la sociedad tome conciencia de la necesidad de detectar estos casos para poder tratarlos cuanto antes. Nuestro principal objetivo es que no siga habiendo infecciones ocultas», ha explicado el Dr. Francisco Jorquera.

Asimismo, se han querido recalcar los avances conseguidos en el último año y el número de personas curadas. «Los datos muestran que el número de casos ha descendido gracias a la efectividad del tratamiento. Cerca de 70.000 personas han sido tratadas ya en España, y alrededor de unas 700 en nuestra provincia. De hecho, en León ya hemos tratado a todos los pacientes con un daño hepático significativo y ahora estamos en condiciones de investigar la infección oculta que existe en León», ha añadido el Dr. Jorquera. Según ha indicado, se espera que el hospital leonés amplíe el protocolo en los próximos días para curar a los pacientes con el virus en estadio F0 y F1, es decir, aquellos en los que el hígado aún no está afectado por el virus.

Por otro lado, con el objetivo de para medir la resistencia hepática tras la actividad deportiva, los miembros de la plantilla de los servicios del Aparato Digestivo que han participado en la iniciativa han realizado un Fibroscan a 100 corredores, antes e inmediatamente después de la media maratón. Las comparaciones de los resultados obtenidos por esta prueba permitirán correlacionar dichas medidas con la intensidad del esfuerzo, el grado de deshidratación y otras variables relacionadas.