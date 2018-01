La Virgen, a abrir la veda Lance de un partido anterior de La Virgen del Camino. El equipo inaugura el nuevo año en el Grupo VIII enfrentándonse al Bupolsa, del que tratará de distanciarse | La Bañeza y Astorga lucharán por seguir escalando en la zona noble | El Atlético Bembibre recibe al Sporting Uxama para tratar de seguir en zona templada N. BARRIO León Sábado, 6 enero 2018, 18:16

Intenso. Así se podría definir el año que comienza en el Grupo VIII de la Tercera División para los equipos leoneses. Cuatro contendientes y al menos dos aspiraciones para una andadura que se extenderá hasta mayo.

Abre la veda la Virgen del Camino, que recibe en casa a un Bupolsa (domingo, 12:00 horas) con el que empata a puntos (24) y ante el que buscará una victoria con la que alargar más si cabe su estancia en la zona templada, quien sabe si con mayores aspiraciones. No terminaba bien el año para los virginianos, que dejaron de saber lo que son los tres puntos en noviembre, pero eso es cosa del pasado.

Solo media hora después, pero en Burgos, La Bañeza tendrá que demostrar que es firme candidato al play-off batiéndose el cobre ante un Real Burgos que es penúltimo. Buena piedra de toque para crear más distancia con el quinto, adquiriendo así oxígeno de cara a mantenerse en puestos cabeceros.

Pero sin duda el duelo de la jornada tiene protagonista maragato. El Atlético Astorga visita el feudo de Unionistas (domingo, 16:30 horas) para alumbrar el choque entre primero y segundo y con la opción de empatar a puntos a los charros. Espadas en alto para un partido que medirá aspiraciones de ambos conjuntos de cara a cantar el alirón.

A la misma hora el Atlético Bembibre recibe al Sporting Uxama, en un partido en el que no relajarse pese a que los sorianos sean colistas. Pase lo que pase, las águilas no se moverán en su posición, pero no deja de ser cierto que la victoria traería más tranquilidad en las filas bercianas.