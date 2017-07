Mi primera vez con los arlequinados Mateo Cembranos, en el centro de la imagen. / Rubén Cacho El leonés Mateo Cembranos debuta con la selección Castilla y León UEFA en la Copa de las Regiones con la ilusión de hacer «algo grande» para el fútbol autonómico ICAL Martes, 4 julio 2017, 18:28

Siempre hay una primera vez para todo en la vida. «Para nosotros es un orgullo poder venir y representar a Castilla y León», explican Andrés Llorian y Mateo Cembranos, jugadores de la selección UEFA que estos días disputa en Estambul la fase final de la Copa de las Regiones. Aún no han tenido la oportunidad de debutar, pero confían en poder hacerlo. Junto a ellos, el portero Facundo Ackermann, que llegó a la ciudad turca sin haber jugado ni un minuto con el conjunto arlequinado y ya ha disputado los dos partidos, 180 minutos en los que ha sido casi un mero aficionado más debido a los escasos acercamientos de checos e irlandeses, pero que ha intervenido bien cuando ha tenido la obligación.

Facundo, Mateo y Andrés cierran el círculo de un equipo, un grupo de amigos que en los últimos meses ha entrenado en varias ocasiones en Medina del Campo y que se concentró hace más de una semana en Villarcayo para poder rendir al máximo en esta cita. Los tres llegaron a tierras turcas sin saber aún qué era jugar con esta selección, pero destacan el compañerismo y la unidad. «Yo me he sentido integrado desde el primer minuto», explica Cembranos, jugador de La Bañeza, club que fue el que le informó del requerimiento de Mario Sánchez, que le quería en su lista de 20 convocados.

«Yo estaba en el trabajo. Cuando salí me empezaron a llegar felicitaciones por la llamada del míster. He tenido que cancelar un viaje de las vacaciones. Lo pude hacer a tiempo. Pero es que esto es una oportunidad única; es un trato profesional», remarca. Cembranos pertenece a un equipo pequeño que no puede disponer de los medios de la Federación de Fútbol de Castilla y León. Por eso, venir aquí es un «premio» a una buena temporada.

«No se puede comparar todo lo que sucede alrededor de una concentración de este tipo, con carácter internacional, a los medios y facilidades que da un club como La Bañeza. Allí somos un bloque de unos 15 jugadores que también somos como hermanos, salimos juntos y muchos trabajamos en el mismo lugar», sostiene Mateo, autónomo en Embutidos Rodríguez, donde espera incorporarse a finales de agosto tras el incendio que sufrió la planta en mayo del pasado año. Aquí, dice, «no te tienes que preocupar de nada. Ya hay un nivel mayor», espeta.

El caso de Llorian es ligeramente diferente. Aún no ha podido debutar tampoco. Él es asturiano, pero lleva más de dos años en el Real Ávila, federado en Castilla y León, lo que le otorga esta posibilidad de ser llamado por la selección. Lo hizo en categorías inferiores con Asturias, hasta que fichó por el Atlético de Madrid para su filial. «Estuve toda la tarde cuando daban la convocatoria actualizando el Twitter a ver si estaba yo. Tenía esperanzas, pero como faltaban por venir los jugadores de Unionistas y el Astorga, por el play off, pensé que no me llamarían», admite.

Y lo llamaron, para comunicar que debía poner al día el pasaporte y obtener el visado, como el resto de la expedición. Pero no todo fue tan fácil. «Me llamaron de la Federación y me trasladaron que mi nombre figuraba como inscrito en la Europa League y que no podría jugar», recuerda. Pero se pudo subsanar, pues ciertamente lo estuvo, con el Atlético de Madrid en su etapa de juvenil, pero nunca debutó. «Solían inscribir a 40 jugadores, también juveniles, y por eso estaba, pero nunca viajé», argumenta. La acogida en la selección ha sido magnífica. De hecho, durante la concentración ha cumplido 27 años, el 1 de julio, motivo por el que la Federación le organizó un cumpleaños, inclusive tarta y soplar las velas.

De Nueva Helvecia y Castilla y León

Facundo Ackermann no tiene un nombre muy de Castilla y León. Eso lo admite él. El portero titular de la selección regional, uruguayo de nacimiento, lleva tres años en la Gimnástica Segoviana, tras pasar por Cartagena y Valladolid B. «Estoy orgulloso de haber llegado de fuera e integrar una selección como esta, que es una familia», subraya aún con mucho acento de su país, a pesar de llevar doce años en España, la mitad de su vida.

Natural de Nueva Helvecia, recuerda que esta temporada en el club de la ciudad del Acueducto ha sido, a nivel colectivo, «increíble», pues finalizó con el ascenso a 2ª B. Y de forma particular, «mejor». Lo demuestra formar parte de este grupo y ser titular. «Esto es un peldaño más», admite Facundo, quien nos advierte de que recordemos a su compañero bajo palos, su hermano en esta concentración, Ivanildo Rodrígues, jugador del Atlético Bembibre, y con quien comparte grandes momentos.