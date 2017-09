A la Ponferradina solo le vale ganar Andy recupera un balón. / D. G.. El conjunto de Carlos Terrazas busca el primer triunfo liguero en un duro partido ante el Rayo Majadahonda DANI GONZÁLEZ Sábado, 9 septiembre 2017, 11:20

La Copa del Rey ha servido como bálsamo aliviador de los males de la Sociedad Deportiva Ponferradina, pero no debe servir para esconder que las cosas no van del todo bien a orillas del Sil. El cuadro berciano, que todavía no ha ganado en Liga, busca su primer triunfo este domingo.

El rival no lo pondrá fácil. Es uno de los conjuntos que mejor ha comenzado el campeonato y los de Carlos Terrazas deberán pelear para echar abajo la fe y la dureza del Rayo Majadahonda en el partido que se disputa este domingo (18:00 horas) en El Toralín.

La Deportiva llega a este partido con el empujón de la Copa del Rey. Tras superar en primera ronda al implacable Rápido de Bouzas, líder del Grupo I de Segunda B, y en segunda al temible Atlético Baleares, los de Terrazas están a un paso de recibir a un Primera en casa.

Pero hasta que llegue ese partido, en quince días, tratarán de arreglar los desperfectos de un inicio liguero muy mejorable. La falta de gol ha lastrado a un equipo que no ha jugado mal, pero que ha pecado de una gran ineficacia.

Sin gol no hay paraíso, piensan en Ponferrada, que solo han podido celebrar un tanto de los suyos, el que Jon García anotó en Valdebebas. Si bien es cierto que la defensa blanquiazul no está funcionando del todo mal, la falta de pólvora ha lastrado el arranque de temporada.

Una derrota en la primera jornada y dos empates consecutivos dejan a la Ponferradina en la parte baja de la tabla. Pero tiene solución. Pasa por ganar al Raya Majadahonda en El Toralín y que la normalidad regrese a la capital berciana en busca del regreso a Segunda.