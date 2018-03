Amistoso Löw: «No queremos que nos pase en Rusia lo que a España en Brasil» Joachim Löw, seleccionador de Alemania. / Efe El seleccionador, que teme caer en primera ronda como les pasó a los dos últimos campeones mundialistas, alineará a sus figuras contra España, que «combina lo mejor de Madrid, Barcelona y Atlético» COLPISA Düsseldorf (Alemania) Jueves, 22 marzo 2018, 18:18

Hummels, Boateng, Kroos, Özil, Müller... Joachim Löw alineará a las figuras de Alemania contra España en el amistoso de preparación para el Mundial de Rusia-2018 entre los dos últimos campeones del mundo. «Será un partido en el que los dos equipos van a querer demostrar lo que pueden hacer», dijo Löw, antes de matizar que «no obstante, ninguno de los dos pondrá todas sus cartas sobre la mesa, no se podrán sacar conclusiones para el Mundial».

El seleccionador alemán, Joachim Löw, dijo hoy que él y su equipo tienen claro que no quieren que a Alemania le ocurra en Rusia 2018 lo mismo que a España en el pasado Mundial, cuando tuvo que regresar a casa tras la primera ronda como vigente campeón. «Sabemos que somos el rival a vencer tras haber ganado el Mundial y la Copa Confederación y no queremos que nos pase como a otros, como a España o Italia, que tuvieron que volver pronto a casa como campeones del mundo», dijo Löw en la conferencia de prensa previa al amistoso de mañana contra España. «Naturalmente España está entre los favoritos aunque haya sido eliminado, con un poco de mala suerte, en 2014 en la primera ronda», agregó.

Según Löw, ahora España es uno de los grandes favoritos a ganar el Mundial y dijo que la selección de Lopetegui es una síntesis las virtudes de los tres primeros clasificados en La Liga.«El Atlético juega un fútbol de gran despliegue físico, el Madrid de gran dinámica y el Barcelona con mucha posesión y la selección española combina todas esas virtudes»,.

El técnico alemán aseguró además que hará rotar a sus hombres el martes en el partido contra Brasil en Berlín. El único jugador principal ausente es el portero Manuel Neuer, que todavía no ha vuelto a la competición tras una fractura en el pie izquierdo en septiembre, fruto de una recaída de otra de abril pasado. Löw sigue siendo, no obstante, «optimista» sobre las posibilidades de Neuer de estar restablecido a tiempo para Rusia. El viernes, será el portero del Barcelona Marc-André Ter Stegen el encargado de defender la portería germana.

Este partido, según Löw, no tiene nada que ver con un posible enfrentamiento en el Mundial que podría darse en semifinales. «En un Mundial pasan muchas cosas que determinan los partidos y si jugamos contra España, no importa en que fase, será un partido muy distinto», dijo. Entre los 26 jugadores convocados por Löw para esta doble confrontación, dos han sido baja de última hora contra la campeona del Mundo de 2010. Emre Can (Liverpool) sufre unos dolores en la espalda y dejó la concentración el miércoles para seguir un tratamiento individual, mientras que Sebastian Rudy, a punto de ser padre, ha sido autorizado a volver a casa. Podría volver para el partido contra Brasil si todo va bien, aseguró Löw. Ni Alemania ni España han perdido ningún encuentro desde la Eurocopa de 2016 en Francia y en el caso germano, con 21 partidos invicta, la 'Mannschaft' está a dos partidos de igualar su récord histórico de 23 encuentros sin conocer la derrota.