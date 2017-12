Duelo insólito en situación inimaginable La Sociedad Deportiva Ponferradina recibe al Cerceda con la obligación imperiosa de sumar la victoria RUBÉN FARIÑAS Sábado, 2 diciembre 2017, 14:42

No cabe otro resultado que no sea la victoria este domingo para la Sociedad Deportiva Ponferradina. No hay opción a otra cosa para un equipo que está convirtiendo la temporada en una debacle y que recibe a un recién ascendido en horas bajas.

El conjunto de Carlos Terrazas se enfrenta al Cerceda en el Toralín, desde las 17:00 horas, en un duelo fratricida entre dos rivales que luchan por escapar de los puestos de descenso.

La eliminación copera a costa del Villarreal ha sido solo una anécdota dentro de la bochornosa campaña del equipo berciano. Tres derrotas consecutivas, no haber logrado ganar a domicilio y un fútbol que no satisface a su afición dejan en una situación crítica al los deportivistas.

Su rival no llega en mejores condiciones. El Cerceda, tras un prometedor inicio de temporada, se han sumido en una espiral de derrotas. El cuadro gallego llega a Ponferrada tras once jornadas sin ganar y con un pobre bagaje de puntos.

Luariz y Tiago aportaban los goles a los coruñeses, que en las últimas fechas parecen haberse olvidado de anotar tantos.

Ambos equipos se sitúan de forma contigua en la tabla. Solo tienen por detrás al Real Valladolid B. Bien es cierto, los gallegos sabían que su objetivo era la permanencia, mientras que la Ponferradina aspiraba al ascenso.

Esa será la baza a exprimir por el Cerceda. Buscará mantener el empate, enfadar al Toralín y aprovechar un error berciano para llevarse los puntos y montar el belén en Ponferrada antes de Navidad.