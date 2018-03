Zidane: «Isco es del Real Madrid y se va a quedar aquí» El técnico, comprensivo con su jugador tras declarar que siente que el seleccionador Julen Lopetegui confía más en él EFE Madrid Viernes, 30 marzo 2018, 16:33

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha asegurado que el futuro de Isco Alarcón está en el club madridista y se mostró comprensivo con las palabras de su jugador tras la exhibición que dio con la selección española ante Argentina, cuando reconoció que siente que el seleccionador Julen Lopetegui confía más en él.

«No soy injusto con Isco, lo que dijo cada uno lo interpreta a su manera, pero él dijo claramente que no está contento porque no tiene aquí el mismo protagonismo», aseguró Zidane en respuesta a las declaraciones de Isco.

«Para mí es importante, siempre le he demostrado que es un jugador importante para el equipo y es verdad que quiere jugar más, pero como todos. Luego, estoy yo para elegir un once. Isco es muy importante para mí y lo va a ser siempre, hasta el final. Cada uno interpreta sus palabras pero yo no estoy molesto», añadió.

El tema central de la comparecencia de Zidane fue Isco. El técnico francés acabó siendo contundente ligando su futuro al del jugador. «Isco es del Real Madrid y se va a quedar aquí». Reconoció Zidane que no ha tratado con Isco sus declaraciones y desde su regreso con la selección solo hablaron de «su molestia», que le impedirá jugar ante la UD Las Palmas.

«Isco no es el problema, lo que está haciendo cada vez que juega, lo puede hacer bien o mal, pero siempre se mata, corre, da todo lo que tiene. No es un problema suyo, el problema es que tengo 25 jugadores y siempre habrá uno con problemas porque juegan once. Estoy contento con él y no hay problema suyo ni mío, estamos juntos, intento mirar siempre por el bien del equipo y los jugadores intentan llevar eso lo mejor posible», afirmó.

«Es un jugador que me gusta. Lo que hace, lo hace bien. Quiero que sigan todos los jugadores, pero no es momento de hablar eso. Estamos últimamente haciéndolo bien tenemos un partido muy complicado y veremos lo que queda de temporada en Liga y Champions», añadió.

Terminó Zidane reconociendo que le encantó el partido que hizo Isco ante Argentina y la exhibición de España en el Wanda Metropolitano. «Contento del partido que hizo, lo vi contento por su actuación. Fue un partido de fútbol impresionante con una España muy grande».