Retirada Xabi Prieto: «Siento que es el momento de dejarlo, y lo hago feliz y orgulloso» Xabi Prieto, junto al presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay. / Javier Etxezarreta (Efe) El futbolista se ha despedido de la afición de la Real Sociedad repasando su trayectoria en el club y no ha descartado seguir, aunque no se ve «ni como entrenador ni como presidente» IKER MENDIA SAN SEBASTIÁN Miércoles, 11 abril 2018, 18:34

Xabi Prietoanunció el martes su despedida como futbolista profesional. El aún capitán de la Real Sociedad ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación para explicar su decisión y aclarar: «Siento que es el momento oportuno, hay que saber marcharse y lo hago feliz y orgulloso». «Tengo muchas razones para irme muy contento. Hoy tiene que ser un día alegre. Yo estoy muy feliz, he sido muy feliz siendo jugador de fútbol y jugador de la Real Sociedad», ha agregado.

Xabi Prieto ha explicado que la decisión de retirarse la tomó «prácticamente» cuando renovó la temporada pasada, aunque ha señalado que si se hubiera dado alguna circunstancia especial quizá habría continuado en la Real Sociedad: «Quizá si hubiéramos ganado algún título».

Preguntado sobre su futuro, el aún capitán txuri-urdin, ha respondido con rotundidad que solo piensa en recuperarse de su lesión para poder despedirse desde el campo. «Aunque el club no me ha ofrecido nada sí que hemos quedado para hablar más adelante», ha aclarado, tras dar dos pistas importantes: «No me veo ni como entrenador ni como presidente; en medio hay muchos puestos pero no pueden ser para alguien que no lo merezca ni esté preparado, solo por haber jugado 15 temporadas en el club».

«Para mí la Real Sociedad es el club en el que soñaba jugar y con eso está todo dicho; mi sueño no era ser futbolista, era jugar en la Real; el mayor castigo que me podían poner mis aitas era impedirme que fuera a Atotxa...., sentía admiración por los futbolistas que llevaban esta camiseta y haber podido representar al club por tantos campos es un orgullo», ha dicho Xabi Prieto.

El capitán txuri-urdin ha defendido que en la Real se puede triunfar, incluso no ha descartado títulos: «No creo que estemos muy lejos de ellos, tenemos una plantilla muy buena». También ha confiado en que su ejemplo sirva para que futuros jugadores accedan a quedarse en casa en luegar de aceptar ofertas para salir: «Yo aquí he tenido todo lo que quería, el respeto de la afición y estando cerca de la familia y amigos».