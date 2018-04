Jornada 31 Ramos: «Que no se haga pasillo no quiere decir que no se les respete» Sergio Ramos, durante el derbi. / Efe El capitán del Real Madrid reconoce que no cree «que al Barça le importe» que no lo hagan JAVIER VARELA Madrid Domingo, 8 abril 2018, 22:50

Sergio Ramos volvió a ejercer de capitán tras el derbi madrileño. El central no se mordió la lengua al hablar sobre la negativa del equipo blanco a hacerle el pasillo al Barcelona en caso de que tuvieran que hacerlo en el próximo clásico en el Camp Nou. «Siempre lo he dicho. Donde manda patrón... Si el míster ha dicho eso hay que respetarlo. A nosotros tampoco nos hicieron pasillo. Tiene que existir respeto y no magnificar lo de los pasillos. No creo que al Barcelona le importe. Estáis muy pesaditos con el pasillo. Si lo ha dicho el míster, ya está. Que no se haga pasillo no quiere decir que no se les respete».

Ramos se lamentó del empate cosechado en el derbi ante el Atlético porque «está clara la situación en la que estamos, pero queríamos salir a ganar. El partido ha sido muy completo, pero de cara a gol otros días los marcamos y hoy no, que hemos generado muchas ocasiones». Además, confesó que seguían teniendo esperanzas de luchar hasta el final por el título porque confesó que estaban «tristes porque se aleja la Liga, algo que no queríamos».

El central también mostró su versión sobre el cambio de Cristiano Ronaldo en el minuto 63, algo que no suele ocurrir, pero que parece que estaba pactado con Zidane. «No sé si estaba pactado. ¿Lo ha dicho Zizou? Me acabo de enterar. Es verdad que está atravesando un gran momento de forma y hay que cuidarlo. Sólo hay que ver los resultados que estamos obteniendo gracias a él. Ojalá mantenga esta línea», señaló.

El miércoles tienen una cita importante para certificar el pase a las semifinales de la Champions League ante la Juventus tras el 0-3 de la ida, pero Ramos no piensa en favoritismos. «A nadie le gusta ese cartel. Lo hemos demostrado en el camino. Este equipo nunca ha sacado pecho, vamos a seguir con la misma humildad. Hay que dejar el favoritismo al margen, pero puede ser que con 12 Copas de Europa te brillen los ojos de otra manera».

Por último, no quiere ni pensar en la posibilidad de que no ganen ningún título esta temporada: «Está claro que sería muy triste para el madridismo y para nosotros no tener ningún premio, pero nos queda la Champions», aunque recordó que primero «hay que eliminar a la Juve». Y sobre la posibilidad de que se diera una final ante el Barcelona, Ramos fue sincero: «Nunca se ha dado, pero si se da será muy bonita jugarla».