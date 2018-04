Atlético Fernando Torres: «Ésta será mi última temporada en el Atleti» Fernando Torres, durante un entrenamiento. / Efe El delantero del conjunto rojiblanco anuncia su marcha del equipo a final de temporada JAVIER VARELA Madrid Lunes, 9 abril 2018, 14:20

'El Niño' se marcha de casa por segunda vez y esta aprece que será la definitiva. Fernando Torres anunció «ésta será mi última temporada en el Atleti». «No ha sido una decisión facil y es muy difícil adiós por segunda vez.», reconoció el '9' rojiblanco con los ojos humececidos y con la voz entrecortada. La noticia no fue comunicada en un acto del club, ni arropado por sus compañeros, su entrenador o los directivos del club rojiblanco sino en una acto publicitario de LG. Cosas del fútbol moderno o de una mala gestión de la situación por parte del Atlético.

«Cuando llego con diez añitos siempre pienso que el Atlético será mi casa. Estoy disfrutando del Atleti que siempre soñé. Esta va a ser mi última temporada en el club. No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición», dijo Fernando Torres. «Creo que es el mejor momento para decirlo. Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco», reconoció el delantero, que quiere tener más minutos y que buscará seguir su carrera fuera del equipo de su vida.

El delantero del Atlético continuó señalando que «dicen que las cosas bonitas tienen un principio y un final. El principio se vivió hace muchos años y para el final queda poco». 'El Niño' pidió «que la afición esté con el equipo y que el final llegue levantando un trofeo. Yo que nunca les he pedido nada les pido que me acompañen y que estén conmigo».

Relación con Simeone

Mucho se ha hablado de la relación entre Fernando Torres y su entrenador, Diego Pablo Simeone en las últimas semenas, pero el delantero ha querido dejar claro que «mi relación con él es normal. La he llevado con profesionalidad. Siempre he dicho que no voy a participar en una fisura Torres-Simeone». «Me veo con opciones de jugar, pero la realidad de la temporada no está siendo esa. Este año estoy jugando mucho menos que el anterior. Nunca me he rendido. Si no se contara conmigo para el año que viene me hubiese gustado un comentario», señaló. Además, lanzó un deseo al aire porque «si todo va bien puedo irme con un título».

Aunque no quiso desvelar si había ocurrido algo, sí señaló que «tengo que el compromiso del club de poder estar aquí lo que yo considere. Desde hace mes y medio aquí han pasado diferentes episodios que puedo tener una opinión diferente». Torres reconoció que «ha habido momentos en los que se han podido hacer mejor las cosas, pero hoy no es un día de reproches» y recordó que «tengo la suerte de estar donde siempre he querido y esto tapa todo lo demás».

El símbolo rojiblanco quiso dejar clro que había vuelto «en un perfil muy bajo y siempre he aceptado las decisiones. Tengo la conciencia muy tranquila y la sensación de que lo he dado todo». También quiso aclarar que no ha habido algo que le haya decidido a tomar esta decisión: «No ha habido un momento que haya pasado algo y dices: ya está. No. La diferencia este año es que no veo opciones de jugar y buscaré un sitio donde vea opciones de jugar».

Sin embargo sí desveló que su decisión sólo la conocía el propietario del Atlético y que no lo sabían ni sus compañeros ni su entrenador. «Es una decisión que conoce el propietario y nadie más. Estaba casi al cien por cien decidido y hemos decidido mandar el mensaje a la afición. Los compañeros lo afrontarán con naturalidad. Todos estamos de paso en los clubes».

Seguir jugando

Además, señaló que «si me tengo que quedar con un momento en mi carrera es este», en referencia al regreso al Atlético en el mes de enero de 2015. «Es como si un hijo se va de casa y ocho después vuelve y su familia está ahí para recibirle», añadió. A pesar de ser un día complicado para el delantero, confesó que «no es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que se siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio».

Sobre dónde jugará la próxima campaña, Fernando Torres confesó que su deseo era «colgar las botas aquí, pero quiero seguir jugando dos, tres o cinco años». «No tengo ningún equipo ni ninguna decisión. Ahora sí escuchamos las propuestas y ya valoraremos. Hasta ahora no quería escuchar las propuestas. Ahora habrá que sentarse y elegir».