Jornada 33 El Eibar, plagado de bajas, la reválida del Espanyol Los 'pericos' viven uno sus momentos más difíciles de toda la campaña y una derrota podría encender las alarmas EFE Sant Adria de Besos (Barcelona)/Eibar (Guipúzcoa) Miércoles, 18 abril 2018, 07:23

El Espanyol, que ha firmado un empate y tres derrotas en los últimos cuatro compromisos, afronta como una reválida ante su afición el partido de este miércoles contra un Eibar plagado de bajas y también en plena mala racha.

Las opciones de terminar en un puesto aceptable están prácticamente esfumadas. El vestuario se centra en maquillar su imagen. La afición está nerviosa. La falta de acuerdo con los grupos de animación y el día y el horario del partido puede dibujar un estadio algo vacío.

El Espanyol vive uno sus momentos más difíciles de toda la campaña. Ganar supondría reconciliarse mínimamente con los suyos, pero perder podría encender las alarmas. El descenso está a diez puntos y, aunque es improbable acabar en la zona roja, no es imposible.

A nivel deportivo, el entrenador Quique Sánchez Flores intentará buscar soluciones. El bloque tiene una asignatura pendiente clara: el equipo no marca desde hace cinco jornadas. El vestuario ha reconocido problemas para ver puerta y también para crear ocasiones.

La lista de convocados no ha sufrido ninguna variación respecto a la anterior jornada, frente al Getafe. Los centrales Naldo y Óscar Duarte no se han recuperado de sus molestias y Mario Hermoso y David López volverán a formar juntos en el eje de la zaga.

El Eibar acude a Cornellá plagado de bajas y con la necesidad, tanto clasificatoria como moral, de volver a sumar tres puntos después de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

En la defensa, Iván Ramis y Arbilla no viajan por lesión, mientras que en la zona ofensiva, el chileno Fabián Orellana y el japonés Takashi Inui tampoco se vestirán de corto.

En el caso del chileno, arrastra unas pequeñas molestias, y desde el cuerpo técnico han optado por darle descanso en esta jornada intersemanal, mientras que el japonés está indispuesto y tampoco será de la partida.

Con todo ello, sí que se suma a la expedición un Charles que no jugará de inicio, pero que parece estar casi totalmente recuperado de su lesión, aunque no habría viajado aún de no ser por la cantidad de bajas del Eibar.

De hecho, el preparador armero ha tenido que echar mano del filial y ha convocado a Ángel López, extremo izquierdo del Vitoria, que viaja para suplir la baja de Inui.

Como adelantó Mendilibar, pocos serán los hombres que repitan en la alineación inicial con respecto a los que el fin de semana perdieron ante el Alavés, así que hombres como Alejo, Lombán o Escalante tendrán una buena ocasión para reivindicarse ante su entrenador.

-- Alineaciones probables:

Espanyol: Pau López; Marc Navarro, Mario Hermoso, David López, Dídac; Jurado, Darder, Carlos Sánchez, Granero; Baptistao y Gerard Moreno.

Eibar: Dmitrovic; Capa, Lombán, Paulo, Cote; Dani García, Escalante, Alejo, Jordán, Pedro León; y Kike García.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Las Palmas)

Campo: RCDE Stadium.

Hora: 19.30