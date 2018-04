Jornada 34 Duelo de equipos de autor en el Metropolitano Antoine Griezmann pisa el balón en el Wanda. / Efe El Atlético busca encadenar su undécima victoria en casa y consolidar el segundo puesto y el Betis su récord de siete triunfos seguidos IGNACIO TYLKO Madrid Domingo, 22 abril 2018, 08:27

Con menos de 24 horas para poder reacondicionar el Wanda Metropolitano y sus aledaños tras la final de Copa del Rey, el Atlético y el Betis disputan este domingo un atractivo duelo de estilos, el pragmático de Diego Pablo Simeone y el más vistoso de Quique Setién, ahora entrenador de moda y en su día uno de los pocos jugadores del Atlético que se atrevió a plantarle cara al presidente Jesús Gil.

Mientras los colchoneros pretenden consolidar la «privilegiada» segunda posición de la que habló e la previa su técnico y lograr una victoria que distancie seis puntos al Real Madrid, aunque los blancos tendrían un partido menos, el que deben de jugar en el Sánchez Pijzuán, los verdiblancos buscan afianzarse en esa quinta plaza que les devuelve a Europa.

Además de la diferente forma de entender el fútbol que tienen sus entrenadores, se disputa un choque entre rachas. Diez victorias consecutivas ha encadenado el Atlético en su feudo, con sólo un gol en su contra, y seis victorias en serie suman los béticos. Bien en casa, el equipo del Cholo se desangra últimamente fuera, con sólo un empate, el del Bernabéu, y derrotas en sus salidas al Camp Nou, Villarreal y Anoeta, donde cosechó un impensable 3-0 que se convirtió en su peor resultado del curso. También perdió por la mínima en Lisboa, aunque se clasificó para semifinales de la segunda competición continental.

Costa no llega a Londres

Siguen los madrileños sin Diego Costa, que será baja también el próximo jueves en el Emirates del Arsenal, y sin Filipe Luis, al que aún le quedan unas tres semanas para estar disponible tras la fractura de personé sufrida el 15 de marzo, pero recuperan a Lucas Hernández. Aunque sea más bien un central reconvertido en lateral izquierdo, es un alivio para Simeone disponer de este jugador y no tener que improvisar, como hizo en Anoeta con pésimo resultado, con el croata Vrsaljko a pierna cambiada o incluso Saúl Ñíguez.

Aunque se prevén rotaciones pensando en el Arsenal, tampoco tiene mucho donde elegir Simeone, si acaso introducir a Vitolo, Giménez y Gabi en el once, los tres suplentes ante la Real. Arriba es fijo Griezmann, autor de 18 goles en 19 partidos, y la duda es si le acompañará Gameiro o Fernando Torres, autor de un gran gol en el ultimo partido como local ante el Levante.

Enfrente, el Betis llega en su mejor momento el curso, con la ilusión de batir el récord de victorias en serie en Primera si gana y logra la séptima. No pierde desde el 4 de marzo en Valencia y han vencido al Alavés, Espanyol, Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas, algo inaudito desde el ejercicio 59-60. Además, ha dejado su portería a cero en cinco partidos, algo poco imaginable con Setién en el banquillo.

No es casualidad que este buen momento coincida con la llegada del central Marc Bartra, un jugador joven pero experimentado que le ha dado equilibrio al equipo heliopolitano. Setién asume la dificultad de puntuar en el feudo de un rival al que calificó como «un equipazo». No prevé hacer muchos cambios. Recupera al pivote Javi García, tras cumplir sanción, y podría volver al once el joven delantero Loren Morón, autor de seis tantos desde su estreno en febrero. Es baja por sanción Sergio León, otro punta inquietante para los adversarios.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Godín o Giménez, Lucas, Correa, Gabi, Thomas o Koke, Vitolo, Griezmann y Torres o Gameiro.

Real Betis: Dani Giménez, Barragán, Mandi, Bartra, Amat, Junior, Javi García, Boudebouz, Fabián, Guardado y Loren.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Hora: 20:45. Wanda Metropolitano.

TV: beIN LaLiga.