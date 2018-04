Vuelta | Cuartos Zidane: «Fue penalti y ya está» Zinedine Zidane, durante el choque contra la Juventus en el Bernabéu. / EFE El técnico del Real Madrid evitó entrar en polémicas arbitrajes y aseguró estar «contento» por la clasificación IGNACIO TYLKO Madrid Jueves, 12 abril 2018, 00:03

Zinedine Zidane fue más pragmático que nunca tras la agónica clasificación de su Real Madrid para semifinales de la Champions y evitó entrar en polémicas arbitrales. Dijo no estar sorprendido por el desarrollo del partido, sólo por el primer gol encajado tan pronto, y aseguró estar «contento» en general.

«Me dijeron que hay penalti, yo creo que es penalti y ya está. De todas formas lo pitó el árbitro y no hay nada que cambiar. Hemos pasado, estamos en semifinales, estamos contentos y no hay que hablar de esa polémica», afirmó en conferencia de prensa el entrenador merengue

Tampoco entró en guerras con Pep Guardiola, técnico del City que tras caer ante el Liverpool recordó que el año pasado su equipo ya fue perjudicado en el Bernabéu por la expulsión de Arturo Vidal: «Pasamos, ganamos la eliminatoria, también la última Champions y no le voy a contestar. He tenido ocasiones para poder hacerlo y nunca he hablado de los árbitros», afirmó Zidane, que alabó a Cristiano porque «está acostumbrado a la presión máxima y no falló».

¿Sorprendido por el partido?, se le cuestionó. «No ha sido un extraño partido porque esto es el fútbol y la Champions es 'top'. Nunca se puede decir antes de jugar lo que va a pasar. Sabía que íbamos a sufrir y que la Juventus iba a presionarnos muy arriba, pero lo que no nos esperábamos es un gol al minuto de juego. Bajamos la cabeza y les dimos la vida. Pero nunca me he visto fuera porque siempre soy positivo», explicó.

Felicitó el método utilizado por su colega Massimiliano Allegri: «Hicieron muy buen planteamiento y nosotros malo. Tuvimos ocasiones, pero encontramos dificultades para manejar el partido. Dentro de los dos partidos merecimos el pase a semifinales y podemos estar satisfechos», subrayó.

¿El cambio de Bale en el descanso? «Había que cambiar algo pero no era por castigar a Gareth o a Casemiro. Con Lucas y Marco Asensio tuvimos algo más de energía en todo el sentido de la palabra».

Tampoco quiso señalar a Keylor Navas. «Los goles son culpa de todos y no hay que señalar a nadie. Todos estamos en el mismo barco», concluyó.

