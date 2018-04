Cuartos de final Zidane: «No tengo explicación para ganar más Champions que Ligas» Zinedine Zidane en el entrenamiento del martes en Valdebebas / AFP El técnico recuerda que «ahora estamos en un momento bueno y queremos seguir con la racha no sólo de gol, también estamos encajando menos» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 10 abril 2018, 14:26

Zinedine Zidane compareció ante los medios antes de volver a medirse a la Juventus, en la vuelta de los cuartos de final. El técnico francés, fiel a su costumbre, se mostró cauto incluso con el 0-3 de la ida. «No, no cambia nada para nosotros, es otra historia, otro partido. El 50% de la eliminatoria la tenemos mañana. Lo que pasó, ya pasó. Hay que hacer otro gran partido» queriendo mantener el foco en el próximo partido. «Lo que me interesa es mañana. Pensar en nosotros, en lo que tenemos que hacer e intentar hacer un buen partido para pasar la eliminatoria. El resto lo veremos», dijo cuando le preguntaron por una posible final ante el Barcelona.

Zidane fue cuestionado por la razón de que su equipo responde mejor siempre en Champions que en La Liga ya que el Barça, si lo confirma en las próxima semanas, habrá ganado 7 títulos en los últimos 10 años. «Explicación no la tengo porque lo que queremos nosotros, y siempre cuando empezamos es intentar ganar todo. Este año ha sido nuestra regularidad la que no ha sido buena. Hemos tenido un momento de dificultad, sobre todo a la hora de marcar, done tuvimos momentos complicados y hoy estamos mejor en todo. Pero no tiene explicación. Si me preguntas a mí, el recuerdo impresionante para mí es ganar la Liga porque es lo más difícil, y es también lo que quiere el jugador. Pero a veces en las temporadas hay dificultades. Y en la Champions, cuando miras la trayectoria de este club es una cosa impresionante y que nadie ha alcanzado. Es lo que tiene este club. Hablé cinco minutos para decir que no tengo explicación».

El entrenador madridista no quiso anunciar si jugará Jesús Vallejo como pareja de central junto a Raphael Varane debido a la sanción de su capitán Sergio Ramos. «Jesús no se ha resentido de nada. Hicimos un buen entrenamiento y Vallejo también bien, no se ha resentido. Veremos. Verás quién va a jugar mañana. Estamos sin problemas. Si tenemos un problema nos adaptaremos con la situación, pero de momento estamos todos listos».

El preparador insiste que su equipo no es favorito ya que lo que le «interesa es hablar en el campo. Nosotros mejor no hablar de eso. Como me preguntáis yo contesto, pero sabemos que en el fútbol hay que respetar a todos. Con el partido que hicimos ante el Atleti, pudimos hasta perder. ¿Cómo se explica? Así es el fútbol, en una jugada te la lían. Debemos respetar al rival, puede pasar de todo. Si estamos metidos del 1 al 90, tenemos posibilidades. Pero hay que demostrarlo siempre».

Le pidieron buscar razones para explicar cómo ha cambiado tanto el equipo de la primera parte de la temporada a la actual. «Yo creo que cuando volvimos a marcar goles bien, tres o cuatro goles, ahí te animas y tienes más confianza. No hay un momento. Nos faltó eso y tuvimos un mes que no marcábamos. Ahora el momento es bueno, hay que aprovechar para seguir con esta racha. Estamos jugando bien, encajamos menos, tenemos más regularidad en todo», apuntó.

👔💬 ¡El análisis de Zidane de cara al partido de mañana frente a la @juventusfces! #APorLa13 | #RMUCLpic.twitter.com/2d0riQbrTw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2018

Además no quiso valorar si sería posible ganar la Champions sin Cristiano. «No pienso en jugar sin él, lo tenemos y estamos contentos. Hay mucha gente que se acuerda de Di Stéfano, y es normal, y mucha gente se acordará de Cristiano. Hay que aprovechar esto, que le tenemos aquí. Contento de convivir con este jugador», recordó.

Además, sacó la cara por Karim Benzema. «Le veo como siempre. Con lo que se dice a lo mejor está sufriendo. Le gustaría a él meter un poco más de goles. Entrena bien, está ahí, siempre con sus compañeros, metido y concentrado. Luego, como te decía, le gustaría meter más goles y estar mejor».

«A Karim le veo como siempre. Con lo que se dice a lo mejor está sufriendo. Le gustaría a él meter un poco más de goles»

El fútbol italiano sufre ante el español pero Zidane considera que «Ola Liga es muy buena, cada partido es difícil, la liga es fortísima en España» y recordó que la clasificación no está asegurada. «Nos queda una, la de mañana. Luego veremos. La Liga hay que terminarla bien. Hay que pelear por el segundo puesto y somos cuartos. Lo que queremos es intentar acabar lo mejor posible. Mañana hay una final y luego, si pasamos veremos qué equipo nos toca. No podemos pensar más allá de mañana».

Además alabó la figura de Gigi Buffon. Puede ser la despedida europea de Buffon pero aclara que en el Real Madrid sólo piensan en pasar. «No pensamos en eso. Le conozco, es una grandísima persona y un gran jugador, pero no pensamos en eso, sólo en el partido. Queremos ganar y eliminar a la Juventus. No sé qué pasará con Gigi, pero por lo que ha hecho es un gran jugador y una gran persona».

«Varane debe seguir a este nivel, lo está haciendo muy bien. No debe hacer nada más. Y tiene que quedarse aquí toda la vida»

Zidane volvió a insistir que el pase no está hecho. «Tenemos un partido para demostrar que somos un gran equipo, pero no hemos ganado nada aún. No sé si es nuestra determinación, nuestras ganas… Somos un gran club, pero siempre habrá altibajos. Hemos tenido problemas en Liga y ahora hemos recuperado juego y goles. El fútbol siempre es igual. A veces tienes una mala racha, un periodo malo, pero hay que sobrepasar los obstáculos y tenemos mucha ambición ahora para seguir a este nivel. No hay que pensar que hemos ganado algo porque no es así».

Por último, le preguntaron por el papel de su discípulo Varane en ausencia de Ramos. «Sinceramente, no creo que deba hacer nada especial o distinto, siempre juega bien. Lo importante es que siga como siempre. Varane debe seguir a este nivel, lo está haciendo muy bien. No debe hacer nada más. Debe respetar a sus compañeros y a los rivales. Y tiene que quedarse aquí toda la vida».