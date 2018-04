Cuartos | Vuelta Valverde: «Un exceso de confianza nos puede costar caro» 00:47 Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. / Foto: Alessandro Bianchi (Reuters) | Vídeo: Atlas «Llevamos mucho tiempo en el fútbol como para pensar que ellos no tienen opciones», subraya el técnico del Barça, pese al 4-1 de la ida ante la Roma COLPISA Lunes, 9 abril 2018, 19:38

Ernesto Valverde no quiere que lo abultado del resultado cosechado por el Barça en la ida (4-1) distraíga a sus futbolistas en su visita al Olímpico de Roma, donde el cuadro azulgrana tratará de certificar el martes el billete a semifinales de la Liga de Campeones. «Claro que pienso que podemos perder, como pienso que podemos ganar, pero todos llevamos mucho tiempo en el fútbol como para pensar que ellos no tienen opciones. Un error o un exceso de confianza nos puede costar caro», señaló el técnico, que se mostró convencido de que los futbolistas de la Roma «se la van a jugar», por lo que sus pupilos tendrán que «estar preparados».

Augura Valverde que la Roma saldrá con un planteamiento «parecido al de la ida», aunque «con un punto más de intensidad, sobre todo en el inicio». «Ellos tienen que arriesgar y nosotros tenemos que hacer un partido fuerte para poder pasar», advirtió el preparador extremeño en la rueda de prensa previa al choque que acogerá el Olímpico de Roma.

¿Cómo se afronta el partido con una renta tan amplia? ¿Corre el Barça el riesgo de que haya una cierta relajación dado el resultado de la ida?, se le preguntó al técnico. «Se afronta pensando lo contrario. La eliminatoria está por decidirse. Es verdad que llevamos un buen resultado pero nada más. Tenemos ventaja pero tenemos que intentar jugar como si fuéramos 0-0 porque puede pasar cualquier cosa. Tenemos que salir al campo con la predisposición de hacer un buen partido y de ganar, y nada más», atajó el preparador, que remarcó que su equipo tiene que intentar «que no pase nada extraordinario».

Llega el Barça en un excelente momento al envite, aún más cerca del título de Liga tras la victoria cosechada el pasado sábado ante el Leganés y el empate entre Real Madrid y Atlético en el derbi del domingo que eleva a 11 la renta del cuadro azulgrana sobre los rojiblancos en el campeonato doméstico. Con la final de Copa ya en el horizonte, el más que posible pase a semifinales de la Liga de Campeones ha hecho que se dispare la euforia y que en la ciudad condal se piense ya en el triplete. Algo que no altera el discurso de Valverde. «No hemos ganado todavía, no me importa si hablan de tripletes, es algo a lo que no le presto atención. Ahora hay que meterse en semifinales, es lo único que me ocupa», señaló el técnico que esquivó la polémica cuando se le interrogó por la decisión de Zinedine Zidane de que el Real Madrid no haga pasillo en ningún caso al Barça si el conjunto azulgrana llega como campeón al clásico del Camp Nou. «¿Pasillo? No hay nada de lo que preocuparse porque no somos campeones de Liga y ya veremos si lo somos», manifestó.

Se refirió por último Valverde al estado de Busquets, principal duda del Barça dados los problemas físicos que ha arrastrado en las últimas semanas el internacional español. «Busquets está con molestias, lo valoraremos tras el entrenamiento, pero es un partido importante», manifestó.

Ter Stegen: «El gol de Florenzi no me ha cambiado»

Antes que Valverde compareció en rueda de prensa Mar-André Ter Stegen, que regresará el martes al escenario donde recibió uno de los goles más sonrojantes de los que ha encajado desde que está en el Barça, obra de Florenzi desde el centro del campo. Negó el guardameta, todo un seguro de vida este año en la Champions, donde sólo ha encajado tres tantos en ocho partidos, que aquella diana haya alterado su forma de jugar. «No me ha cambiado. Estos goles pasan muy pocas veces. Hay quizás 50 jugadas en las que estoy cerca de la defensa, ayudando a mis compañeros. El gol de Florenzi me ha hecho un poco más fuerte, con todo lo que han dicho de mí, pero para mí no me ha cambiado nada», indicó el arquero, que citó a David de Gea, a Manuel Neuer, a Gianluigi Buffon a Allison Becker o a Ederson entre los que considera mejores en su demarcación.

Reconoció el cancerbero alemán que su equipo dispone de una renta amplia, pero, como Valverde, quiso prevenir de los peligros de un exceso de confianza. «Si estamos concentrados, tenemos una ventaja que es difícil para la Roma, pero la Roma tiene mucha calidad y nunca se sabe antes de un partido cómo va a ir la cosa. Tenemos muchas ganas de entrar en el campo y de ganar este partido. No cuenta nada más que eso», recalcó. Y al igual que su técnico, rehuyó cualquier tipo de euforia por lo bien que la van las cosas al Barça. «La gente está orgullosa por cómo lo estamos haciendo, estamos bien en Liga, Champions y Copa, nos ayuda que estén contentos, pero hay que eliminar a la Roma», indicó.