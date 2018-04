Cuartos de final Montella: «¿Entrar en la historia? Ya lo hemos hecho» El cuadro hipalense es consciente de tiene menos potencial que el Bayern por eso sabe que será clave para llevarse el partido «ser efectivos y aprovechar las ocasiones» AFP / COLPISA Sevilla Lunes, 2 abril 2018, 17:27

Vincenzo Montella, técnico italiano del Sevilla, reconoció este lunes, víspera del enfrentamiento de su equipo ante el Bayern de Múnich en cuartos de la ‘Champions’, que su equipo «ya entró en la historia» al eliminar al Mánchester United en octavos de final. «Creo que ya lo hemos hecho (entrar en la historia). Personalmente, no estamos satisfechos con esto, tenemos pocas ocasiones importantes, nos vamos a jugar las pocas opciones hasta el final, como todo el mundo nos pide», declaró Montella, cuyo equipo disputará el martes su primer partido en cuartos de la ‘Champions’ (o Copa de Europa) desde 1958.

«El aspecto físico no me preocupa, ni siquiera la motivación. La cabeza está más preparada que las piernas, no me preocupa, me preocupa más la condición de (Gabriel) Mercado y (Jesús) Navas, que vamos a evaluar», añadió Montella, que también aludió a la baja por sanción del volante argentino Éver Banega. «Banega está de baja, tiene determinadas características, esta es una situación que no podemos cambiar, el que le reemplaza podrá cumplir con su rol», afirmó el técnico italiano.

Elogió al preparador del Bayern, el alemán Jupp Heynckes, de quien resaltó que «es muy práctico, no vende humo, es un entrenador muy parecido a su pueblo, hace cosas sencillas, pero con un gran orden, y sus equipos entienden claramente cuál es su lectura».

Añadió que el Bayern es un conjunto «acostumbrado a marcar muchos goles y a tener mucho la pelota», como el Barcelona, y avanzó que, al igual que en el empate del sábado ante los culés (2-2), tratarán de ganarle la posesión «y obligar al rival a hacer algo a lo que no está acostumbrado», pues así ve «más oportunidades de ganar».

Montella se refirió asimismo al chileno del Bayern Arturo Vidal, cuya participación en el partido aún no está confirmada por unos recientes problemas físicos del internacional con la ‘Roja’: «es un jugador excelente, que tiene mucho temperamento, puede marcar goles, es un jugador completo, que hizo cosas extraordinarias en Italia».

Alta exigencia

También justificó la poca participación de dos de sus refuerzos de enero, Roque Mesa y Sandro Ramírez, en que llevaban mucho tiempo sin jugar, pero «están creciendo muchísimo a nivel físico y todavía tienen tiempo para poder demostrar el próximo año en el Sevilla».

Montella aseguró que tiene «una excelente relación» con el director deportivo, Óscar Arias, y que planificaron «juntos esos fichajes», y dijo: «Hay unas exigencias técnicas y a veces puedes pensar que necesitas a unos jugadores que luego en determinados momentos puedes necesitar menos, pero sigo confiando en los dos». Sobre la hipótesis de que el Barcelona no se presente a la final de la Copa del Rey, esperó que lo haga «como en los primeros 85 minutos del sábado, no como en los últimos cinco, es decir, sin Messi»

Por su parte, el delantero sevillista Pablo Sarabia, por su parte, señaló como clave para llevarse el partido «ser efectivos y aprovechar las ocasiones». «Vamos a ver un Sevilla intenso, podemos hacer un gran partido y llevarnos un buen resultado», auguró Sarabia.