Cuartos de final La Juventus, indignada con el nivel del árbitro inglés El penalti, los precedentes madridistas, la ausencia de VAR y la roja final a Buffon indignan en Italia, donde alguno, como Stefano Tacconi, «le habría partido la cara» a Michael Oliver COLPISA Madrid Jueves, 12 abril 2018, 19:44

«Nos han violado, igual que el año pasado violaron al Bayern de Múnich», exclamaba incrédulo Mehdi Benatia después de que el inglés Michael Oliver le pitara un penalti por un lance con Lucas Vázquez en el minuto 93 que supuso el gol blanco cuando la prórroga parecía inminente. «Cristiano mete un balón en el área sobre (Lucas) Vázquez, que quiere controlar con el pecho para marcar de cabeza, no me ve llegar por detrás, intento rodearlo para no tocarlo y con mi pie izquierdo toco el balón. El lo hizo bien, se deja caer y el árbitro da penal en el último minuto. Mira que he visto partido, que los he jugado, jamás puedes pitar un penal así en el minuto 93 y matar tu trabajo. He hecho todo lo posible para no tocarle», dijo el defensa de la Juventus.

«Es exasperante para nosotros después del esfuerzo que habíamos realizado. No lo empujé. Si hay contacto es con mi muslo y eso forma parte del juego, nunca tuve intención de molestarlo o de empujarlo. Es duro, realmente tienes la impresión de que nos han violado, igual que el año pasado violaron al Bayern de Múnich con dos o tres goles fuera de juego, si no me equivoco». Siempre se repite la misma historia. El Real Madrid es un gran equipo, y no necesitan de estas cosas. Todo el mundo sabe que este partido debería haber ido a la prórroga y que lo ganara el mejor», concluyó Benatia a 'beIN Sports' tras el encuentro casi a la vez que Miralem Pjanic escribia en sus redes sociales un duro mensaje: «Vergüenza».

Massimiliano Allegri estaba dolido tras la eliminación pero no quiso polemizar demasiado sobre la decisión de Michael Oliver de decretar la pena máxima por derribo de Benatia a Lucas Vázquez. «En mi opinión no era un penalti claro, era una zona gris. El VAR no está. Entonces hemos perdido. No hay mucho más que decir. Son problemas de la UEFA. Siempre he dicho que el VAR es una herramienta muy importante», respondió cuando se le interpeló acerca de si el videoarbitraje habría cambiado el signo del encuentro, aunque sí se quejó de que en el partido de ida «el de Cuadrado también era penalti» en su opinión.

No fue el único que habló de que el sistema de videoarbitraje (VAR) hubiese podido cambiar lo sucedido. «Creemos que en 2018, no es más posible que todo el mundo que ve el partido en su casa ve en unos segundos si el árbitro hizo un error y el único que no puede saberlo es el árbitro, no porque no quiere sino porque se lo prohibimos», declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el 68 Congreso de la Conmebol en Buenos Aires. «No es correcto decidir si se tiene que poner por uno o dos partidos. Nosotros decidimos ampliarlo al Mundial porque lo hemos estudiado en más de mil partidos y hemos comprobado que el VAR ayuda a los árbitros. Sin el VAR hay un error grave cada tres partidos, con el VAR hay un error grave cada 19 partidos», aseguró antes de recordar que el videoarbitraje estará vigente en el Mundial de Rusia.

La 'rajada' de Buffon

Ese torneo no lo jugará Gigi Buffon, que sufrió su primera expulsión por las protestas tras la señalización del penalti. «Lamentablemente tuvo esa reacción pero es comprensible. Faltaban tres segundos y ha sido una reacción humana», defendió Allegri. Algunos, como el ex portero de la Juventus Stefano Tacconi, fue aún más lejos en RMC Sport Network. «Si yo fuera Buffon, sabiendo que me retiraría, le habría partido la cara. Sería el gran final de una carrera estupenda. No puedes pitar un penalti así en el minuto 95, psicológicamente todos sufren una gran tensión», dijo antes de apuntar a Pierluggi Collina como culpable final del error del trencilla inglés. «Actuó con mala fe cuando designó este árbitro, como hizo en Perugia contra la Juventus. Se tiene que cambiar al designador arbitral cada dos o tres años».

Buffon, aunque otros muchos como Chiellini -que en el campo hizo gestos de pagar al colegiado- se mostraron indignados por lo sucedido y recordaron lo que pasó con el Bayern la campaña anterior, compareció ante los micrófonos y no se mordió la lengua. «Si pitas un penalti así en el minuto 93 no eres un hombre, ere un killer, un sicario, un animal. En vez de corazón tiene un cubo de basura. Para pitar estos partidos hay que estar bien preparado. Si no tienes personalidad, quédate en la grada con tus padres, tus amigos o mujer, con unas patatas fritas y una Coca-Cola mirando el partido. El árbitro ha pitado una falta que solo él ha visto», dijo el portero, que sobre el césped llamó «bastardo» al colegiado en numerosas ocasiones antes de la roja. «Para tener grandes partidos a nivel europeo, hace falta grandes actores: jugadores, entrenadores, aficionados... y árbitros. Hay que tener una cierta sensibilidad para entender que en ciertos momentos si no tienes esta sensibilidad sobre lo que pasa en el terreno de juego, es que no eres digno de estar en una cancha», criticó.

Aunque Andrea Pirlo le disculpó, no todos estaban de acuerdo con la alocución de su capitán. «Cuando Gigi habló sobre el árbitro ... me resultó difícil entenderlo honestamente. No entiendo por qué deberíamos hacer tanta referencia al partido de ida, el fútbol es así y analiza el momento, agradable o feo. Creo que en unos pocos días, (Buffon) dirá sobre el árbitro palabras diferentes de las que dijo», explicó Alessandro Del Piero en L' Originale, un programa de Sky Sport Italia.