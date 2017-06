Tot León, es un clam gracias a las peñas del Barcelona

Barça, Barça y Barça. La capital leonesa ha sacado a la calle su lado más culé para celebrar el VII Encuentro de Peñas Barcelonistas de la provincia de León.

Cerca de un centenar de personas han disfrutado de una jornada de convivencia que se iniciaba a las 12:00 horas con una recepción en la plaza de San Marcelo. Poco después, se llevó a cabo el acto institucional en el consistorio.

Hasta primera hora de la tarde, ha tenido lugar un clinic con deportistas leoneses en el que no faltó la animación infantil con hinchables, pintacaras, campeonato de futbolín y sorteos de regalos.

Y tras el vino español y la comida llegó el momento más divertido de la jornada. La concentración y rúa ha atravesado las principales calles de la ciudad con una charanga. No faltaron los gritos hacia sus jugadores, los recuerdos para el rival y algún que otro ánimo hacia el equipo local, la Cultural. El sol de justicia no evitó que una decena de peñas partieran para llevar por León la esencia blaugrana. No faltó ni la réplica de la Copa del Rey, único título conseguido por el primer equipo de fútbol esta temporada.

A las 18:30 se celebra un coloquio con deportistas leoneses e invitados especiales. Posteriormente, se visitará el Barrio Húmedo y el Romántico para realizar una ruta de tapeo. La fiesta terminará con una cena de gala a la que acudirá el alcalde de la ciudad.