Segunda División B Duelo de decepciones Lance de un partido de la Ponferradina. La Ponferradina visita al CD Toledo, dos de los equipos que aspiraban a estar en la parte alta pero que pelean por la permanencia DANI GONZÁLEZ Sábado, 9 diciembre 2017, 11:53

No era el inicio esperado ni en Ponferrada ni en Toledo. Pero es la realidad que les ha tocado vivir y de la que esperan escapar más pronto que tarde. CD Toledo y Ponferradina protagonizan un duelo de decepciones, de equipos que no han rendido al nivel esperado, pero que desean acabar con esta situación lo antes posible, empezando por el partido de este domingo (17:00 horas).

Lo cierto es que ambos equipos viene de ganar, eso sí, de formas muy diferentes. Los toledanos sacaron tres puntos brillantes de uno de los campos más complicados de la categoría, O Vao, frente al Coruxo por 0-1. Los de Carlos Terrazas, en cambio, se encomendaron a Yuri para remontar en casa ante el Cerceda y tratar de evitar una debacle.

Ahora, ambos conjuntos buscan despegar definitivamente. Solo tres puntos separan a manchegos y bercianos, con el CD Toledo fuera de puestos de descenso y los blanquiazules ocupando una de las últimas cuatro plazas de la tabla.

Casi un año sin ganar fuera

También será una oportunidad para reivindicarse para la Ponferradina a domicilio. Suma casi un año sin sacar tres puntos lejos de El Toralín, desde que un 18 de diciembre del pasado año vencieran por 0-1 al Tudelano.

Lejos de la capital berciana, los blanquiazules pierden parte de la solidez que poseen en El Toralín, algo que se pone de manifiesto esta temporada. En ocho salidas, los de Terrazas apenas han sacado dos puntos, empatando ante el Castilla y ante la Segoviana a domicilio.

Pero enfrente tendrán a un equipo, el Toledo, que no siente plenamente cómodo en El Salto del Caballo. Los manchegos han logrado sacar once puntos de los 24 posibles en su estadio, por lo que no destacan por su fortaleza como local, algo que pueden aprovechar los de Terrazas.